El titular del grupo Techint, Paolo Rocca, confirmó que evalúa la presentación de alguna acción antidumping contra Welspun, la empresa india que ganó la licitación para proveer los caños del gasoducto a construir en el proyecto exportación de gas natural licuado (GNL) del consorcio privado Southern Energy. Para ello, recurriría al acuerdo de comercio que el gobierno de Javier Milei firmó este mes con los Estados Unidos como marco para reforzar su reclamo. El empresario, cabeza del mayor holding industrial de la Argentina, lo explicó durante la presentación de resultados de Tenaris, fabricante de tubos de acero de la que es CEO y que, precisamente, perdió ese negocio contra la empresa asiática. Al mismo tiempo, Rocca anticipó que vuelve a poner los ojos sobre Venezuela, donde Techint supo tener una fuerte presencia, reducida desde 2008, tras la expropiación por parte de Hugo Chávez de Sidor, la siderúrgica más grande de ese país. El mes pasado, Southern Energy -joint venture conformado por cinco empresas, de las cuales Pan American Energy (PAE) e YPF son sus mayores accionistas- le adjudicó a Welspun los caños para el gasoducto que demandará el proyecto para iniciar exportaciones de GNL a partir del año próximo, que ya tiene dos barcos confirmados, por u$s 15.000 millones. Para eso, debe construir un gasoducto dedicado -es decir, específico para esa actividad- que lleve el gas de Vaca Muerta al Golfo San Matías, en Río Negro. Welpun ganó la licitación para aportar los tubos, por u$s 203 millones, un 40% por debajo de lo que había ofertado Tenaris. Los reclamos de Techint -que perdió, incluso, pese a haber igualado la propuesta- detonaron una polémica en la opinión pública en la que hasta intervino Milei: criticó en sus redes sociales a Rocca, a quien endilgó el apodo de “Don Chatarrín”. Pese a los esfuerzos de Techint por disipar el tema en las semanas posteriores, este jueves, fue una pregunta de un analista del banco italiano Mediobanca la que lo reflotó. “Fue una licitación para el proyecto de LNG en la Argentina. Está liderado por empresas privadas. Más allá de algunos accionistas, son empresas privadas”, describió Rocca, relativizando la presencia del Estado a través de YPF en esa transacción. “Básicamente, perdimos el tender porque tuvimos un precio más alto que el mayor postor, una empresa india. Cosas como esas pasan, obviamente”, minimizó el impacto. Sin embargo, el empresario agregó: “Estamos analizando la oferta para ver si sigue las prácticas de comercio o está expuesta a un caso de antidumping. Estamos estudiándolo. Estamos estudiando las condiciones del mercado local, del precio, porque creemos que es algo importante”. En ese punto, Rocca recordó la reciente firma del acuerdo de comercio que hizo el gobierno de Milei con los Estados Unidos: “Ambas partes están comprometidas a combatir prácticas desleales en ambos países. Es lógico que los Estados Unidos incluyan eso en su relación con las diferentes regiones y es parte del acuerdo recíproco de inversiones con la Argentina. Pensamos que será un buen contexto para analizar la situación específica de esta oferta y esta licitación”. Como dijo en su anterior presentación, en noviembre, Rocca -a quien Milei acusa de encabezar una supuesta conspiración para desestabilizarlo el año pasado- observa una mayor confianza en la Argentina después de las elecciones legislativas en las que el oficialismo se impuso en todo el país. “Incluso, seis empresas de oil & gas han sido capaces de financiar más de u$s 4000 millones en diferentes herramientas. Ese dinero será usado para empujar y continuar planes de inversiones durante 2026. El proceso será gradual. Pienso que en la segunda mitad del año, después de esa mayor inversión en infraestructura, vemos que esa recolección de recursos financieros se transformará en mayores niveles de perforación”, aseguró. La cabeza de Techint mencionó la participación de Tenaris como proveedor de dos de esos grandes proyectos: los oleoductos VMOS y Duplicar Norte. También, a su unidad de servicios petroleros, que incorporará un nuevo set de perforación antes de fin de año. “La situación es un poco mejor a lo que se esperaba hace un año por las oportunidades que hay. También, porque el nivel del riesgo país era alto antes de las elecciones y bajó. Ahora, tal vez, la baja será más gradual. Algunos de esos recursos financieros fueron para consolidar la industria, especialmente, en empresas locales. Pero, después de esas adquisiciones, la inversión irá a operación. Hay menor actividad en el Sur, en los campos maduros. La clave de todo será Vaca Muerta”, amplió. Consolidada en mercados principales del mundo, como los Estados Unidos, Oriente medio, África y las actuales niñas bonitas de la industria petrolera global, Guyana y Surinam, otro punto volvió a titilar en el mapa de Tenaris: Venezuela. “La situación está evolucionando. Hay signos de que las cosas se moverán positivamente, señales claras de que algo de actividad ocurrirá”, observó Rocca. Anunció que Tenaris está retomando su provisión a Chevron, la única major que no huyó en las casi tres décadas de República Bolivariana. “Hoy es algo limitado. Pero esperamos expandir la actividad en 2026. También seguiremos atentos a qué ocurre con las licencias que obtengan otras majors que, tal vez, vuelvan pronto a Venezuela”, observan en Tenaris. Para este año, proyectan un negocio de u$s 25 millones en ese país. “Puede crecer en 2027, a medida que haya planes más claros de otras majors. Hay un potencial grande de crecimiento de ventas a mediano plazo”, señalan. “Chevron no estará solo”, les vaticinó Rocca a los analistas. “Nuestra posición en Venezuela es única. Operábamos la única planta de producción hasta que fue expropiada en 2008 por el Gobierno, por Chávez -recordó-. En ese tiempo, servimos a la industria de Venezuela. Tenemos gente familiarizada con la operación en ese país. Creo que estamos en una posición muy diferenciadora y competitiva”. En 2025, Tenaris, holding que tiene presencia productiva en 17 países y comercial en 35, tuvo ingresos por u$s 11.981 millones, un 4% menos que en 2024, y un resultado neto de u$s 1973 millones, 5% menor. “Fue un año en el que Tenaris mostró la resiliencia de su operación”, definió Rocca. La causa principal, explicó la empresa, fueron los menores niveles de actividad de perforación que hubo en sus mercados principales, como los Estados Unidos, Canadá, México y Arabia Saudita. Hacia adelante, Rocca aseguró que ve “muchas oportunidades de renovar nuestro portafolio de órdenes con el off shore en todo el mundo”. Destacó a clientes de ese segmento como ExxonMobil en Guyana y TotalEnergies en Surinam. “Creemos que estamos entrando en un ciclo del off-shore”, expresó Tenaris en la presentación.