El Gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta costaría más del doble que lo previsto

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) que saldrá de Vaca Muerta -Tratayén, Neuquén- para traer el gas natural hasta el oeste de la provincia de Buenos Aires -Salliqueló- tendría un costo que podría superar los 2200 millones de dólares, más del doble de los u$s 1097 millones que tenía previsto el Gobierno el año pasado , antes de lanzar las seis licitaciones para comprar los equipos y la construcción de la obra.

El viernes pasado, Energía Argentina (Enarsa, ex IEASA) sacó a la calle los pliegos de la Licitación Pública Internacional 7/2022 para la ingeniería, provisión de equipos y materiales y la construcción del gasoducto.

El presupuesto oficial es de $ 220.584,3 millones más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las ofertas se pueden presentar hasta el 8 de julio.

Al tipo de cambio oficial mayorista que arroja el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), de $ 122,83 por dólar estadounidense para fines de junio, el costo en dólares de esta licitación se eleva hasta casi u$s 1800 millones más IVA , como reveló el portal Desarrollo Energético.

En la adjudicación, los montos podrían ser más bajos, comentaron a El Cronista fuentes del sector privado.

El costo del nuevo gasoducto para Vaca Muerta

A esto habrá que sumar los u$s 436 millones más IVA por la entrega de los caños, adjudicada a SIAT Tenaris (Techint), que importará la chapa laminada de su planta en Brasil (Usiminas) para fabricas los tubos con costura en Valentín Alsina.

Y junto a otras cifras menores por la adquisición de válvulas (u$s 14 millones) -la licitación será declarada "fracasada", se aclaró oficialmente-, mantas termocontraíbles (u$s 2,1 millones), electrodos (u$s 552.000), tramos de medición y cromatógrafos (u$s 2,3 millones), el costo total del gasoducto Néstor Kirchner y obras complementarias como el Gasoducto Mercedes - Cardales treparía por encima de los u$s 2200 millones más IVA.

El año pasado, la Secretaría de Energía presupuestó la etapa I del Plan Transport.Ar en u$s 1566 millones entre 2021 y 2022, de los cuales los 563 kilómetros de caños entre Tratayén y Salliqueló junto al tramo Mercedes - Cardales se llevarían unos u$s 1097 millones. El costo casi inevitablemente se duplicará.

Las constructoras que podrían participar de la nueva licitación y bajar algo de ese presupuesto son Techint (Paolo Rocca), SACDE (Marcelo Mindlin), Víctor Contreras (Carlos Folatti) y BTU (Carlos Mundin), contó el especialista Daniel Gerold, titular de G&G Energy Consultants, en una entrevista ayer con Radio Mitre. Estas empresas son las únicas que pueden acreditar experiencia en gasoductos de más de 30 pulgadas, condición especificada en los pliegos.

El gasoducto generó un terremoto político en el Frente de Todos este fin de semana, que derivó en la salida del Gabinete del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que acusó -con errores técnicos- a los funcionarios de Enarsa de direccionar una licitación a medida de Techint.