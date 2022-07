El gasoducto de Vaca Muerta: ¿resiste el ajuste de Silvina Batakis?

El Gobierno asegura que el dinero para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta está en la caja, pese a la crisis de financiamiento y la corrida cambiaria que atraviesa desde hace un mes y medio.

De esta forma, la obra quedará a salvo del ajuste fiscal que prometió la ministra de Economía, Silvina Batakis, que avisó que todos los gastos se irán pagando con lo que vaya ingresando a la Tesorería.

Según los datos oficiales de Energía Argentina, la firma que está a cargo del gasoducto, la obra tiene un financiamiento garantizado por $ 179.000 millones, equivalentes a más de 1300 millones de dólares.

Fuentes del sector aseguran que el dinero, conseguido en parte por el 25% de la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario (impuesto a las grandes fortunas), está invertido en fondos fiduciarios y se irá largando.

Desconfianza

No obstante, especialistas energéticos y ex funcionarios consultados por El Cronista desconfían de la disponibilidad de los fondos.

Un economista reconocido en el sector apunta: "Que haya partidas no tiene nada que ver con que esté el dinero guardado en alguna caja de ahorro o plazo fijo esperando su uso. Los precios cotizados, al ser por obra pública, tienen ajustes polinómicos que sin dudas encarecerán en pesos el presupuesto. Pero el dinero está claro que no existe . Se imprimirá y será parte del déficit primario mensual".

Para un ex directivo nacional, la situación económica llevará a que los costos aumenten "y no es fácil ni rápido hacer redeterminaciones de precios para la obra pública". En su visión, "no hay financiamiento y todo dependerá de la emisión monetaria". "El gasoducto no se va a atrasar porque no haya capacidad técnica para hacerlo rápido; se va a atrasar porque no hay plata ", concluye.

Cuestión de pesos

La fecha prevista para que el gasoducto que saldrá desde Vaca Muerta esté operativo es el 20 de junio de 2023, con casi media temporada fría (que para el sistema de gas arranca a mediados de abril) concluida. No obstante, algunos expertos, más cautos, creen que recién podría estar para fines del año próximo.

Si se proyectan al año que viene los precios internacionales actuales -fruto de la invasión de Rusia a Ucrania y el corte de suministro a Europa -, la obra permitirá recuperar en menos de un año su costo; ayer el gas licuado rompió un techo histórico y trepó hasta u$s 65 por millón de BTU.

El costo promedio de importaciones en 2021 fue de u$s 8,33 y el total rondó los u$s 1100 millones; para 2022, las compras llegan a casi u$s 2900 millones a un promedio de u$s 28,82 por millón de BTU .

A los caños

Techint será la empresa que más jugo le saque al gasoducto. El holding de Paolo Rocca se adjudicó la provisión de caños a través de SIAT Tenaris por unos $ 68.000 millones y en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) junto a SACDE, de Marcelo Mindlin, se quedará con al menos la mitad de la obra civil, por unos $ 117.300 millones, siempre más IVA.

En tanto, la constructora BTU, de Carlos Mundin, construirá un tramo por $ 55.300 millones y Esuco, de Carlos Wagner, hará el tramo entre Mercedes y Cardales y una planta compresora por $ 10.300 millones.

Falta definir el último tramo, que quedaría también para la UTE de Techint y Sacde -luego de una modificación requerida para ajustar los pliegos - y a eso debe sumarse el presupuesto de otras licitaciones como válvulas, mantas térmicas y electrodos. Con todo, el Gobierno necesitará de mayor caudal financiero para completar el gasoducto.