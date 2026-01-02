El año 2026 llega con varios aumentos para el bolsillo de los argentinos y que sumarán presión al índice de inflación. El gas, la electricidad, el agua y el transporte público, cuyas tarifas son fijadas por el Ministerio de Economía, experimentarán subas en enero.

En tanto, las empresas de medicina prepaga y las empresas de telecomunicaciones también ajustarán sus tarifas. Uno por uno, los principales aumentos que llegan en enero 2026.

Transporte

Uno de los incrementos más sensibles es el boleto de colectivo, que volverá a ajustarse según el avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un adicional de 2%.

Así, en el caso de los colectivos de la provincia de Buenos Aires pasará en enero a costar $ 688 (4,5% de ajuste), mientras que en febrero $ 719 y en marzo $ 748, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).

Por su parte, el subte se mantendrá en $ 1.206 hasta febrero para luego subir a $ 1.336 en marzo.

Prepagas

Para enero de 2026, las principales compañías han comunicado a sus clientes que aplicarán subas promedio del 2,5%, tanto en las cuotas como en los copagos.

Verificación Técnica Vehicular (VTV)

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un aumento del 21,8% a partir del 16 de enero, lo que elevará la tarifa mínima de $ 79.640,87 a $ 97.057,65 para un vehículo familiar.

Gas

El Enargas confirmó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural en todo el país.

Los incrementos incorporan un ajuste del 0,53% aplicado sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Además se realizarán ajustes sobre los montos informados en las facturas como “cargo fijo”. De esta manera, el incremento sobre las tarifas de gas irá del 2% al 3%.

De acuerdo a lo publicado, la categoría R1 -que abarca a los usuarios de menor consumo- pagará $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el otro extremo, la categoría más alta (R4) abonará valores de $83.960,03 y $45.627,20, respectivamente.

Electricidad

El Gobierno nacional confirmó los nuevos cuadros tarifarios de luz que empezarán a regir en enero, con un aumento del 2,31% para Edenor y 2,24% para Edesur.

Agua

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) informó nuevos aumentos para los servicios de agua y cloaca. Los usuarios pagarán un 4% más a partir de enero de 2026.

Internet, cable y telefonía

Las compañías de telefonía móvil, internet y TV paga también aplicarán nuevos ajustes desde comienzos de 2026, aunque los incrementos variarán según la empresa y el plan contratado.

Combustibles

El Gobierno estableció un nuevo aumento al impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono . Las subas comenzarán a implementarse desde este jueves 1° de enero, lo que impactará en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país.

De acuerdo a lo publicado, para las nafta sin plomo (hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen se aplicará un ajuste fijo de $ 17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos, mientras que para el impuesto al dióxido de carbono el incremento será de $ 1,059.

En el caso del gasoil, la suba es de $ 14,390 por litro para el impuesto sobre los combustibles líquidos, de $ 7,792 por litro para el tratamiento diferencial previsto para algunas regiones del país, y de $ 1,640 por litro en el gravamen de carbono.

Esto implica que se trata de una suba parcial del incremento total durante enero, quedando el resto de la actualización para más adelante.

De esta forma, el decreto dispone que el aumento restante en los impuestos a los combustibles se posterguen hasta el 1° de febrero de 2026, lo que extiende así el esquema de diferimiento que el Gobierno viene aplicando desde mediados de año.