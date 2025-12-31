En esta noticia Se aprobaron las nuevas tarifas de gas a partir de enero 2026: así quedaron los valores

El Gobierno estableció este miércoles un nuevo aumento al impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono . El Decreto 929/2025 firmado por el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció que las subas comenzarán a implementarse desde este jueves 1° de enero, lo que impactará en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país.

De acuerdo a lo publicado, para las nafta sin plomo (hasta y más de 92 RON) y la nafta virgen se aplicará un ajuste fijo de $ 17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos, mientras que para el impuesto al dióxido de carbono el incremento será de $ 1,059.

En el caso del gasoil, la suba es de $ 14,390 por litro para el impuesto sobre los combustibles líquidos, de $ 7,792 por litro para el tratamiento diferencial previsto para algunas regiones del país, y de $ 1,640 por litro en el gravamen de carbono.

Así lo definió el decreto, que además aclara que las actualizaciones serán para “ los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, ambas fechas inclusive ″. Según la normativa “se previó que los referidos montos fijos se actualizasen por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ”.

Desde el Ejecutivo justificaron en el documento que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

Esto implica que se trata de una suba parcial del incremento total durante enero, quedando el resto de la actualización para más adelante. De esta forma, el decreto dispone que el aumento restante en los impuestos a los combustibles se posterguen hasta el 1° de febrero de 2026, lo que extiende así el esquema de diferimiento que el Gobierno viene aplicando desde mediados de año.

Esta semana también se aprobaron las nuevas tarifas de gas a partir de enero 2026. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) oficializó los nuevos cuadros tarifarios que entrarán en vigencia desde el 1 de enero para los servicios de distribución de gas natural en todo el país, como Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A.

En primer lugar, la Resolución 1009/2025 autorizó los ajustes a aplicar por Metrogas S.A que fueron incluidos en anexo que acompaña la medida y que detalla los montos por categoría y zona.

De acuerdo a lo publicado, la categoría R1 -que abarca a los usuarios de menor consumo- pagará $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el otro extremo, la categoría más alta (R4) abonará valores de $83.960,03 y $45.627,20, respectivamente.

Por otro lado, la Resolución 1012/2025 dispuso la habilitación de los incrementos de Naturgy BAN S.A, comprendido en el anexo adjunto a la normativa. Asimismo, adjuntó una versión actualizada de las nuevas condiciones tarifarias. Para los usuarios de la categoría R1 en la Zona Norte de Buenos Aires, los montos serán de $2.876,99. En tanto, para la categoría R4 la nueva tarifa quedó en $30.807,68.