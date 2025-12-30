Salir a la ruta en vacaciones no solo implica planificar el viaje y el destino, sino también verificar que el vehículo cumpla con los requisitos establecidos para circular.

Con el inicio de la temporada de verano se intensifican los controles en rutas y accesos turísticos, por lo que contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día se vuelve clave, ya que acredita el estado general del auto y certifica que está en condiciones para circular.

¿Qué pasa si un conductor circula sin la VTV vigente?

No tener la VTV es considerado una infracción de tránsito. En los controles, especialmente en accesos y puntos turísticos, las autoridades suelen verificar que el trámite esté al día y que el vehículo cuente con los elementos exigidos.

Esta falta puede derivar en sanciones económicas que varían según la jurisdicción donde se realice el control, así como en otras consecuencias administrativas.

¿Qué pasa si no tengo la VTV al día en la Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires, la ausencia de la VTV vigente está contemplada dentro como infracción de tránsito. En este caso, las sanciones se expresan en Unidades Fijas (UF) y su valor se actualiza periódicamente.

Por lo general una infracción puede rondar las 400 Unidades Fijas, lo que se traduce en $ 319.404 a finales de diciembre 2025.

Además, los agentes pueden verificar la presencia de los elementos obligatorios que acreditan la verificación, como la oblea y el certificado correspondiente, ambos exigidos para circular.

¿Qué pasa si no tenés la VTV al día en la provincia de Buenos Aires?

En territorio bonaerense, el control de la VTV suele ser habitual en rutas con alto tránsito, como las que conducen a destinos turísticos. En estos casos, la falta de la verificación puede implicar consecuencias más severas.

Se debe tener en cuenta que la infracción por circular sin la VTV en territorio bonaerense ronda los $ 275.000. La normativa vigente contempla sanciones económicas específicas, como la retención de la licencia de conducir.

¿Qué papeles de la VTV pueden pedirte en un control?

Durante un operativo de tránsito, los agentes pueden requerir tanto la oblea colocada en el parabrisas como el certificado de la VTV, que se entrega una vez aprobada la inspección.

Ambos documentos forman parte de los requisitos obligatorios para circular y su ausencia puede dar lugar a sanciones, aun cuando el vehículo haya realizado el trámite.

¿Qué vehículos están obligados a realizar la Verificación Técnica Vehicular?

La obligación de realizar la VTV depende de la jurisdicción en la que esté radicado el vehículo, así como de su antigüedad. En líneas generales, los autos particulares deben cumplir con la inspección a partir de 2 años desde el patentamiento y luego de forma periódica (cada año).

En el caso de las motos, los plazos suelen ser más cortos, y las exigencias varían entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

¿Cuándo vence la VTV según la patente?

El vencimiento de la VTV no depende únicamente de la fecha en la que se realiza la inspección. El cronograma se organiza según el último número de la patente, que define el mes en el que debe renovarse la verificación.

Este sistema también rige para la vigencia de la oblea, que vence en el mes asignado por la terminación del dominio.

¿Por qué es importante tener la VTV al día antes de salir a la ruta?

Contar con la VTV vigente no solo permite cumplir con la normativa, sino que también evita multas elevadas, demoras en controles y posibles sanciones adicionales.

En temporada alta, los operativos suelen reforzarse, por lo que viajar con la documentación en regla se vuelve fundamental para evitar inconvenientes.