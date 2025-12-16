Actualmente se necesitan $ 99.407 para llenar el tanque de nafta de un vehículo promedio en Argentina, importe que representa el 5% de la remuneración bruta promedio, según un informe realizado por UADE.

En términos generales, el acceso a los combustibles es mayor bajo el gobierno de Javier Milei respecto del anterior, y se encuentra por debajo del promedio de los últimos ocho años en cuanto a poder de compra.

E l informe explica que la evolución de los salarios estuvo por debajo de los incrementos en los precios del combustible. Aún así, el peso del costo del combustible sobre la remuneración se ubicó este año por debajo del promedio y un 7,8% menor que en el gobierno de Alberto Fernández.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el precio es igual al promedio nacional y solo seis provincias se encuentran por debajo .

En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Rio Negro, La Pampa y Neuquén, el acceso a los combustibles es mayor, debido a menores costos operativos y a menor carga impositiva. Las provincias del norte y centro del país como Salta, Formosa, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Corrientes son las que mayores precios exhiben.

Las diferencias entre provincias responden a una combinación de factores: estructura impositiva local, costos operativos y distancia a los centros de distribución.

El lunes, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció una reducción promedio del 2% en el precio de la nafta en todo el país, que se implementará de forma gradual esta semana, medida con la que busca impactar la inflación de diciembre.

Marín señaló que, desde que asumió al frente de la empresa energética a fines de 2023, impulsó lo que definió como un “acuerdo de honestidad con los consumidores” , basado en ajustar los precios según la dinámica de oferta y demanda de los combustibles. No obstante, aclaró que esa política no se implementará de forma homogénea en todo el país.

En el último mes, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires aumentó 4,5%, mientras que en la comparación interanual el incremento trepó al 41,2%. De este modo, el precio del litro pasó de $ 1108 en diciembre de 2024 a $ 1564 en la actualidad.