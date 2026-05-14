En la Argentina, donde la presión impositiva representa uno de los principales desafíos para las empresas, cada vez más contribuyentes buscan alternativas legales para reducir el impacto de los tributos en sus finanzas. En ese escenario, la planificación fiscal se convirtió en una estrategia clave. Especialistas remarcan que el objetivo no es evadir impuestos, sino administrar de manera inteligente las obligaciones fiscales dentro del marco legal. La planificación fiscal es una estrategia encaminada a reducir la carga tributaria dentro de la legalidad. En otras palabras, se trata de conocer las reglas del sistema para pagar lo justo y no más de lo necesario. Este método consiste en analizar en detalle la situación financiera de una empresa para organizar, anticipar y optimizar el pago de impuestos. Esto implica evaluar: A partir de ese diagnóstico, se pueden detectar oportunidades para aplicar deducciones, beneficios fiscales y mecanismos que reduzcan la carga impositiva. Uno de los puntos más importantes que destacan los especialistas es el timing: no dejar todo para último momento. Cada mes que pasa sin planificación reduce las posibilidades de tomar decisiones que permitan prevenir, evitar o reducir el costo fiscal del próximo año. Existen múltiples mecanismos previstos por la ley que pueden ayudar a reducir el impacto fiscal. Entre los más relevantes, los expertos destacan los siguientes: Existen distintos métodos para aplicar la depreciación, como el lineal o el acelerado. Este último permite deducir el valor del bien en un período más corto, lo que genera un beneficio impositivo en los primeros años. La depreciación acelerada suele habilitarse en regímenes de promoción que buscan incentivar la inversión, como en proyectos vinculados a energías renovables o industrias estratégicas. De este modo, se reduce la base imponible y se mejora el resultado fiscal en el corto plazo. El mecanismo de venta y reemplazo permite distribuir en el tiempo la carga impositiva generada por la venta de un bien de uso. En lugar de tributar de forma inmediata por la ganancia obtenida en esa operación, esa utilidad se prorratea a lo largo de la vida útil del nuevo activo que se adquiere en reemplazo. De esta manera, el pago del impuesto se difiere hacia períodos fiscales posteriores, lo que le permite a la empresa mejorar su flujo de fondos y ordenar mejor su carga tributaria. Un ejemplo es la posibilidad de aplicar parte del saldo a favor de IVA para compensar un porcentaje de las contribuciones patronales efectivamente abonadas en el mismo período. Este tipo de mecanismos permite optimizar el uso de saldos acumulados y reducir el monto de impuestos a ingresar, mejorando la eficiencia financiera de la empresa. En muchos casos, las empresas familiares operan como sociedades simples, lo que genera saldos a favor de IVA que no pueden recuperarse, ya que el impuesto a las ganancias se liquida en cabeza de los socios. Esto provoca que esos créditos queden inmovilizados. En cambio, en estructuras como SAS, SRL o SA, la empresa tributa de manera independiente, lo que permite utilizar esos saldos a favor y, además, limitar la responsabilidad de los socios. El cumplimiento de los regímenes de información y recaudación es fundamental para evitar sanciones. Si bien en los últimos años algunos de estos esquemas se simplificaron, seguir cumpliendo correctamente con estas obligaciones resulta clave para prevenir multas y asegurar la continuidad operativa de la empresa. Otro aspecto clave es analizar la situación fiscal de los proveedores. Operar con empresas que tienen irregularidades o incumplimientos puede generar costos imprevistos o problemas de fiscalización. Existen regímenes de promoción que otorgan ventajas impositivas según actividad, radicaciones geográficas y tipo de empresa. Identificar estos beneficios puede marcar una diferencia significativa en la carga fiscal. Consiste en proyectar los resultados antes del cierre del ejercicio para anticipar el monto de impuestos a pagar. Para que esta estrategia funcione, es clave mantener la contabilidad actualizada, lo que permite estimar con precisión el resultado del ejercicio y la carga tributaria, especialmente en el Impuesto a las Ganancias.