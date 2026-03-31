En el mes de abril, el personal de Gendarmería Nacional no percibirá aumentos en los salarios y recibirá la misma remuneración que en marzo de 2026 en toda la escala jerárquica. La última actualización salarial emitida por el Ministerio de Seguridad para Gendarmería Nacional se produjo en el mes de diciembre de 2025. Asimismo, otras fuerzas como la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal también mantendrán sus sueldos y, al menos de momento, no hay previstos incrementos. En el cuarto mes del año, el personal de Gendarmería Nacional percibirá el mismo salario que en los meses anteriores. Esto, por su parte, se aplica a todos los rangos jerárquicos, desde Comandante General hasta Gendarme II. Actualmente, los requisitos para ingresar en el cuerpo de Gendarmería Nacional y formar parte de una de las divisiones de Seguridad más amplias del país, son los siguientes: