Si este año cumples la mayoría de edad y necesitas tramitar tu documentación oficial en México, es muy probable que debas pasar por el procedimiento reglamentario del Servicio Militar Nacional (SMN).

Entre las dudas más comunes de los jóvenes destaca el funcionamiento del sorteo anual y las distintas modalidades de cumplimiento estipuladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Justamente, existen tres resultados que definirán tu situación militar: la bola blanca, azul o negra.

Convocatoria Servicio Militar 2026: qué implica sacar bola negra y cómo es el proceso SEDENA

¿Cómo y cuándo se desarrolla el sorteo del Servicio Militar Nacional?

Una vez concluida la fase de registro, el proceso avanza hacia el sorteo público, el cual se lleva a cabo durante uno de los domingos del mes de noviembre en las demarcaciones correspondientes. En este evento se determina de manera aleatoria la modalidad en la que cada ciudadano cumplirá con su deber constitucional:

Bola blanca o azul : significa que el conscripto queda “Encuadrado” y debe realizar su adiestramiento físico en los Centros de Adiestramiento.

Bola negra: señala que la persona queda exenta del adiestramiento activo sabatino y pasa a la situación de “A Disponibilidad”.

¿Qué implica exactamente sacar bola negra y quedar “A Disponibilidad”?

De acuerdo con los lineamientos oficiales de la Sedena, la obtención de bola negra no significa la eliminación de esta modalidad (desmintiendo rumores virales sobre su desaparición). Quedar “A Disponibilidad” implica que el ciudadano no tiene la obligación de presentarse cada fin de semana a marchar a los cuarteles ni de asistir a las sesiones de instrucción física .

En su lugar, el conscripto permanece bajo el control administrativo de la comandancia de la Zona Militar correspondiente durante un periodo de un año, cumpliendo formalmente con la ley sin interferir de forma presencial en sus rutinas cotidianas, laborales o académicas .

Convocatoria Servicio Militar 2026: qué implica sacar bola negra y cómo es el proceso SEDENA

¿Cuáles son las fechas y requisitos para el alistamiento militar?

La información oficial del Gobierno de México y la Sedena indica que el proceso de alistamiento para obtener la Cartilla de Identidad del SMN se efectúa del 2 de enero al 15 de octubre de cada año.

Durante este periodo, los jóvenes de la clase (quienes cumplen 18 años) y los ciudadanos remisos deben acudir de forma presencial a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente a su domicilio para registrarse, mientras que los mexicanos en el extranjero lo hacen en los consulados. Los requisitos solicitados por la autoridad incluyen:

Acta de nacimiento actualizada.

Comprobante de domicilio vigente.

Comprobante del grado máximo de estudios.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cuatro fotografías recientes con especificaciones técnicas de la Sedena.

¿Cuándo se realiza la entrega y liberación de la cartilla militar?

El ciclo institucional concluye con la fase de liberación de documentos. Según detalla la Sedena, durante el mes de diciembre se establecen puestos de entrega en las oficinas municipales para otorgar la cartilla liberada a quienes cumplieron satisfactoriamente.

Posteriormente, este trámite continúa de enero a junio del año siguiente en las Oficinas de Reclutamiento de las Zonas Militares y Navales.

Para recoger el documento es necesario presentar el recibo oficial y una identificación con fotografía. Cabe destacar la advertencia de la autoridad militar: toda la documentación que no sea reclamada a más tardar el 1 de julio de cada año será destruida automáticamente, obligando al ciudadano a reiniciar el proceso.