Fuerte cruce: El presidente de Aerolíneas rechazó una privatización y Ritondo lo acusó de "populista"

El titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani , y el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , se cruzaron en Twitter debido al debate por rol de la aerolínea nacional y la eventual propuesta de privatización propuesta por diversos referentes de Juntos por el Cambio.

Todo comenzó ante la aparición del ex presidente Mauricio Macri y la discusión por la problemática financiera que aqueja a la línea aérea de bandera: "¿Hasta cuándo nos van a seguir robando? ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en Aerolíneas Argentinas? Si no es sustentable, Aerolíneas Argentinas tiene que privatizarse" , señaló el ex jefe de Estado.

El presidente de la compañía aérea desde diciembre de 2019 adjuntó las declaraciones de Macri y chicaneó: " Evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país".



Evidentemente @mauriciomacri está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias.





Los argumentos de Ceriani y las críticas de ritondo

El presidente de Aerolíneas justificó la existencia de la empresa, ya que "la llegada del avión a una provincia significa turismo, inversiones, conectividad, desarrollo económico con sentido federal. Significa miles de puestos de trabajo". En contraposición, criticó "el modelo de industria que propone Macri" que "es tan inviable que ni siquiera logró que funcione para su aerolínea familiar".

Ceriani reconoció que es saludable la discusión sobre el déficit de la empresa, pero que "achicarla, privatizarla, despreciarla no es una opción" . "El desafío es continuar mejorando, ampliar la oferta, incrementar operaciones y ser el vehículo para el ingreso de divisas país. Contamos con una experiencia histórica reciente que lo hizo posible a partir de su crecimiento y expansión, sin olvidar su rol social", concluyó.

Al respecto, el legislador de Juntos por el Cambio lanzó: " Con este verso populista quieren ocultar que hicieron de Aerolíneas un club privado de negocios entre sindicalistas, militancia y empresas proveedoras . Una fiesta obscena que le cuesta a los argentinos dos millones de dólares por día".

Con este verso populista quieren ocultar que hicieron de Aerolíneas un club privado de negocios entre sindicalistas, militancia y empresas proveedoras. Una fiesta obscena que le cuesta a los argentinos dos millones de dólares por día.

Desde su cuenta de Twitter, el ex ministro de Seguridad bonaerense continuó: " En solo dos años arruinaron el mercado aerocomercial, redujeron los vuelos a las provincias y aumentaron el costo de volar. Destruyeron Palomar y sus miles de empleos para montar un negocio con los recursos de todos. No tienen cara ni les importa la gente".

Acusaciones

Ante estos dichos, Ceriani defendió la gestión pública de la compañía y acusó a Ritondo y a otros ex funcionarios de Cambiemos de haber comercializado las rutas de las low cost:

"No tenemos aviones que vendamos bajo promesa de entregar rutas comerciales (Mc Air-Avianca), tampoco tenemos funcionarios con socios en el negocio de las low cost (Quintana-Richard Gluzman-FlyBondi), mucho menos hacemos negociados con bancos privados regalando millas", disparó.

Y finalizó: "Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias".