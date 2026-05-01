La inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez en Lima representa un paso significativo hacia el posicionamiento de Perú como un punto clave en América. La terminal se empezó a operar en junio, prometiendo aumentar la capacidad y atraer una mayor cantidad de conexiones internacionales. Esta iniciativa se desarrolla en respuesta a la urgencia de modernizar la infraestructura aeroportuaria de la capital. Con una inversión millonaria y nuevas pistas, las autoridades junto con la concesionaria aspiran a optimizar la experiencia del pasajero y proporcionar condiciones técnicas que favorecen el tráfico y las conexiones regionales. La nueva terminal suma una superficie amplia y decenas de puertas de embarque orientadas a un flujo significativamente superior de pasajeros y operaciones. Este proyecto contempla la construcción de una segunda pista que, en conjunto con la ya existente, permitirá la coordinación de despegues y aterrizajes, optimizando así la frecuencia de movimientos por hora. Además de la ampliación del espacio físico, la terminal incorpora equipos de inspección y controles migratorios automatizados que minimizan los trámites manuales, acelerando el tránsito de los pasajeros. El antiguo aeropuerto estará destinado a operaciones logísticas y mantenimiento, liberando así infraestructura previa para usos complementarios. Los críticos advierten que la congestión vial en la zona y la necesidad de mejores accesos obligan a las autoridades a acelerar soluciones complementarias para evitar largas esperas y contratiempos que limiten el potencial de la nueva terminal. El calendario de apertura no estuvo exento de retrasos: la inauguración original prevista para diciembre fue postergada hasta junio para garantizar seguridad y un arranque ordenado. Persisten, sin embargo, cuestionamientos sobre puntos sin resolver, como la insuficiencia de espacio para funcionarios de Migración o la falta de acceso peatonal directo, que podrían generar cuellos de botella. Según el ministro Raúl Pérez Reyes, “la inauguración de este moderno aeropuerto marcará un hito para el desarrollo económico y turístico del país”. La concesionaria aspira a multiplicar las conexiones y elevar el porcentaje de pasajeros en tránsito, transformando a Lima en un punto de enlace competitivo frente a hubs como Bogotá o San Pablo. El objetivo operativo es ambicioso: maximizar la capacidad hasta cifras regionalmente comparables y atraer a aerolíneas que aprovechen la ubicación geográfica de Lima para optimizar rutas entre América del Norte y del Sur.