El cierre definitivo de Spirit Airlines, anunciado este sábado 2 de mayo, dejó miles de pasajeros sin vuelo de regreso y con pasajes comprados sin validez. Ante esa situación, Avianca activó un plan de protección para los afectados, ofreciendo opciones de retorno sin cobro de tarifa aérea. La medida aplica para pasajeros con tiquetes de Spirit con fechas de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, sujetos a verificación y disponibilidad de sillas. La oferta de Avianca está dirigida a quienes ya hayan volado el trayecto de ida y cuenten con un tiquete de regreso hacia su destino original emitido por Spirit. En esos casos, la aerolínea colombiana no cobrará la tarifa aérea, aunque aclaró que los pasajeros deberán asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones y tarifa administrativa, según lo dispuesto por las autoridades. Para acceder al beneficio, los interesados deben presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo o, como máximo, un día antes, donde serán reubicados en vuelos de Avianca según disponibilidad y por orden de llegada. Quienes requieran servicios especiales, como sillas de ruedas o transporte de mascotas, deberán consultar las condiciones particulares del plan. Spirit Airlines se declaró en bancarrota dos veces durante 2025 sin lograr estabilizar su situación financiera. El factor que terminó de acelerar su caída fue el aumento en los costos del combustible, impulsado por el conflicto en Irán, que agravó una situación ya frágil. Ni siquiera el interés expresado por el presidente Donald Trump en preservar los 11.000 empleos de la compañía alcanzó para evitar el cierre. La aerolínea operaba desde 1992 y conectaba Estados Unidos -especialmente el estado de Florida- con más de 20 destinos en América Latina y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En Colombia, sus rutas unían Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla y Armenia con Fort Lauderdale, y Bogotá, Medellín y Cartagena con Orlando. Más allá del plan de protección, Avianca aprovechó el anuncio para lanzar un llamado a los organismos reguladores a ejercer funciones de supervisión de manera preventiva. La aerolínea advirtió que las actuaciones tempranas son fundamentales para evitar que compañías con dificultades financieras continúen operando en condiciones que afecten la confianza de los pasajeros y la estabilidad del sector. La empresa señaló que no es la primera vez que adopta este tipo de medidas: en crisis anteriores relacionadas con el cese de operaciones de otros operadores, ya había destinado recursos humanos y operativos para proteger a pasajeros afectados en la región.