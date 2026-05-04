La inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez en mayo de 2025 en Lima representó el comienzo de un periodo en el que Perú aspira a consolidarse como un nodo estratégico en el continente americano. La terminal inició sus operaciones en junio, con el compromiso de aumentar la capacidad y captar más conexiones internacionales. El proyecto se llevó a cabo en respuesta a la urgente necesidad de modernizar la infraestructura aeroportuaria de la capital. Con una inversión millonaria y nuevas pistas, se busca optimizar la experiencia del pasajero y proporcionar condiciones técnicas que beneficien el tránsito y las conexiones regionales. La nueva terminal incorpora una superficie amplia y decenas de puertas de embarque que facilitarán un flujo significativamente mayor de pasajeros y operaciones. La obra contempla la adición de una segunda pista que, al combinarse con la existente, optimizará la coordinación de despegues y aterrizajes, aumentando la frecuencia de movimientos por hora. Asimismo, en adición al incremento del espacio físico, la terminal incluye equipos de inspección y controles migratorios automatizados que minimizan trámites manuales y agilizan el tránsito de pasajeros. El antiguo aeropuerto será destinado a operaciones logísticas y mantenimiento, liberando infraestructuras previas para usos complementarios. El calendario de apertura no estuvo exento de retrasos: la inauguración original prevista para diciembre fue postergada hasta junio para garantizar seguridad y un arranque ordenado. Persisten, sin embargo, cuestionamientos sobre puntos sin resolver, como la insuficiencia de espacio para funcionarios de Migración o la falta de acceso peatonal directo, que podrían generar cuellos de botella. Los críticos advierten que la congestión vial en la zona y la necesidad de mejores accesos obligan a las autoridades a acelerar soluciones complementarias para evitar largas esperas y contratiempos que limiten el potencial de la nueva terminal. En palabras del ministro Raúl Pérez Reyes, “la inauguración de este moderno aeropuerto marcará un hito para el desarrollo económico y turístico del país”. La concesionaria tiene como meta incrementar las conexiones y elevar la proporción de pasajeros en tránsito, transformando así a Lima en un punto de enlace competitivo frente a hubs como Bogotá o San Pablo. El objetivo operativo es sumamente ambicioso: maximizar la capacidad hasta alcanzar cifras que sean comparables a nivel regional y atraer a aerolíneas que capitalicen la localización geográfica de Lima para optimizar rutas entre América del Norte y del Sur.