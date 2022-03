La Argentina puesta como ejemplo de lo que no hay que hacer

"Pronosticamos un estancamiento en el crecimiento a menos que haya un cambio de actitud de algunos gobiernos hacia la industria de la aviación", dijo Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés).

El directivo fue al hueso al exponer el caso argentino: "A lo largo de 2021 se mantuvieron estrictos topes al número de pasajeros aéreos permitidos, subieron la tasa de salida internacional de u$s 51 a u$s 57 y además se aplican impuestos adicionales sobre la venta de billetes en moneda local. Argentina debería aprender de sus errores. Un gran número de compañías aéreas no han vuelto y es poco probable que muchas vuelvan. Si lo hacen, desde luego no será con la misma fuerza que en el pasado ."

Estas declaraciones se dieron en el ámbito del Routes Americas 2022, celebrado en San Antonio, Texas. En dicha ocasión, Cerdá instó tanto a aerolíneas como a los aeropuertos a trabajar en conjunto para demostrar el valor que la aviación aporta a las economías.

"Vamos a tener que colaborar de forma mucho más inteligente que antes", sostuvo Cerdá y agregó que "si queremos recuperarnos como industria, los gobiernos no pueden seguir regulando y gravando en exceso porque eso será contraproducente, tanto para los aeropuertos como para las aerolíneas y, sobre todo, para los consumidores. Los consumidores no se subirán a los aviones, y lamentablemente seguirán viajando en autobús en América Latina".

En la mesa redonda en la que participó, el ejecutivo de IATA también pronosticó un estancamiento del crecimiento,

Por su parte, Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC), coincidió en que las tasas gubernamentales y los problemas de regulación son el mayor reto para la recuperación de la pandemia en las Américas . Dijo que los altos impuestos son algo que las aerolíneas y los aeropuertos deben combatir juntos.

"Estamos retrocediendo en el tiempo en algunos mercados", dijo Echevarne. "Imagínense lo que sería en América Latina si tuviéramos un mercado como el que tenemos en Europa. No estaríamos hablando de las tasas aeroportuarias ni nada por el estilo; estaríamos hablando de cómo podríamos hacer frente a tantos pasajeros".