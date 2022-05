Frigoríficos afirman que deben rever sus costos: ¿corre riesgo Cortes Cuidados?

Los frigoríficos exportadores volvieron a poner sobre la mesa los problemas que afectan al sector, y la idea de abandonar el programa Cortes Cuidados vuelve a sobrevolar. El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) destacó las bajas de precios de los productos cárnicos que se vienen dando en los últimos días en el mercado internacional, por lo que la industria advierte sobre algunos cambios en sus políticas.

" Esta situación repercute directamente en la estructura de costo de las empresas frigoríficas exportadoras , quienes adecuarán sus programas de producción y comercialización a la nueva realidad que se ha configurado", sostuvo el Consorcio ABC.

Si bien el comunicado difundido por la entidad no hace referencia al respecto, El Cronista pudo saber que este nuevo escenario complica todavía más la situación de los frigoríficos en cuanto a su participación en el programa oficial, del que ya habían querido salir , aunque en aquel momento chocaron con la firme postura del Gobierno para mantener este mecanismo de venta a precios bajos.

"Desde hace rato el sector viene planteando que este programa es una complicación por una cuestión de costos. Esto no hace más que agravar el problema ", sostuvo una fuente consultada.

En este sentido, un comunicado de ABC apunta que "esta situación determina reanalizar las operaciones de venta al exterior y readecuar la estructura de costos a fin de agiornar la exportación a esta nueva situación. Uno de los casos más significativo es el valor de la Cuota Hilton que llegó a comercializarse entre u$s 17.900-18.000 y, en la actualidad, no se puede vender a más de u$s 15.000".

Y continuó: "También se vieron significativas alteraciones en los valores de la Cuota 481, que se comercializaba a u$s 11.000 y hoy en día se vende a u$s 9.000. El principal destino de carne argentina de volumen, China, ha disminuido también sus valores de compra en u$s 1.000 en un promedio general de los distintos productos que importa".

mal antecedente

La última experiencia de los frigoríficos en su intento por poner fin a su participación en Cortes Cuidados no solo no fue buena, sino que además generó un nuevo choque entre el sector y el Gobierno .

Los frigoríficos habían decidido de forma unilateral que no formarían más parte del programa oficial para contener los precios de la carne, y esto llevó a que el Gobierno volviera a amenazar con intervenir el mercado exportador .

Por el momento, los frigoríficos no tienen previsto encarar de lleno un nuevo desplante al Gobierno, aunque sí entienden que "las condiciones están más para salir que para continuar", del programa Cortes Cuidados.