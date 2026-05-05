Las exportaciones de bienes de Uruguay en abril totalizaron USD 944 millones, una baja del 12% respecto a abril de 2025. La contracción se explicó principalmente por menores volúmenes enviados de En el acumulado enero-abril, las ventas al exterior alcanzaron USD 4.122 millones, 4% por encima del mismo período del año pasado. China, Brasil y la Unión Europea fueron los principales destinatarios con Desde mayo rige el acuerdo entre Mercosur y la UE, que elimina aranceles para ciertos productos. Varias empresas —especialmente de los sectores pesquero y agrícola— ya comenzaron a aprovechar las nuevas condiciones para abrir o ampliar mercados en el bloque europeo.