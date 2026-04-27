El Ministerio de Capital Humano lanzó una iniciativa que busca capactiar a ciudadanos para lograr su incersión laboral. Se trata de un proyecto dirigido a desocupados, trabajadores informales y empleados con ingresos bajos. El lanzamiento de “Formando Capital Humano” llega en un momento en que el mercado laboral argentino muestra señales de tensión. Según el INDEC, la tasa de desocupación llegó al 7,5% de la población económicamente activa al cierre de 2025, con 1,64 millones de personas sin trabajo, un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. El dato más preocupante es el impacto en los jóvenes: la tasa de desempleo juvenil duplica a la general, con niveles que superan el 16% tanto en varones como en mujeres de esa franja etaria. En ese marco, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social creó el programa Formando Capital Humano con la finalidad de promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales en personas con problemáticas de empleo, de acuerdo con los requerimientos de los distintos sectores de la actividad económica nacional. La medida fue formalizada mediante la Resolución 295/2026, publicada en el Boletín Oficial el 13 de abril y vigente desde el día siguiente. El eje central del programa es un mecanismo de financiamiento directo. Los beneficiarios acceden a la oferta de cursos a través del portal Formando Capital Humano y, una vez inscriptos y asignada la vacante, reciben un voucher personal e intransferible que les permite asistir al curso. El acceso puede ser parcial o totalmente gratuito, según la reglamentación que se dicte. El diseño apunta a la ausencia de intermediación y la no discrecionalidad, bajo un modelo de financiamiento de la demanda que busca una mayor transparencia en la implementación de la política pública. En la práctica, esto significa que es el propio beneficiario quien elige el curso según su interés y disponibilidad, sin depender de gestores ni trámites presenciales. El programa está destinado a: Sin embargo, la resolución también establece quiénes no pueden acceder: Entre los principales ejes de formación figuran cursos de oficios y formación técnica, capacitación en nuevas tecnologías, formación vinculada a industria y servicios y desarrollo de habilidades laborales. En esta primera etapa, el portal también integrará contenidos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría de Educación; y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, organizados según el ciclo de vida de la persona y los ejes temáticos de formación. Para la generación de la oferta de cursos, se propicia la participación de empresas, cámaras empresariales, organismos públicos, instituciones educativas, centros de formación profesional e instituciones privadas sin fines de lucro. Para inscribirte, ingresá al sitio oficial de Capital Humano, accedé a la sección Capacitación Laboral y luego seleccioná Portal Empleo, donde encontrarás el listado completo de actividades disponibles. Se recomienda registrarse a través de Mi Argentina o con DNI y número de trámite. Desde la plataforma podés crear y cargar tu CV, acceder a programas de formación y postularte a ofertas de empleo. Una vez completada la inscripción, la asignación de vacantes estará sujeta a disponibilidad y a los criterios de priorización que defina el programa.