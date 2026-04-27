Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, la financiera con vínculos con la AFA, sufrió un duro revés este lunes en la City. El Banco Central le aplicó una multa de $ 5429 millones, en un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue intermediaria con otras agencias en operaciones por u$s 25 millones entre enero y diciembre de 2023, que habrían abastecido al mercado del dólar blue. El BCRA también decidió su inhabilitación por el término de cinco años “para desempeñarse como socio o accionista, promotor, fundador, director, administrador, miembro de los consejos de vigilancia, síndico, liquidador, gerente y/o auditor de las entidades comprendidas en las Leyes de Entidades Financieras y 18.924″, que regula a las casas y agencias de cambio. La entidad conducida por Santiago Bausili penalizó también a su empresa, ARS Cambio SAS, con una multa por $ 18.098 millones y pidió la revocación de la autorización para continuar operando. En tanto, multó a su madre, Graciela Vallejo, accionista de la compañía, por $7228 millones. El sumario contó con la firma de Juan Curutchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. Allí, llegó a la conclusión que “durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2023, la principal actividad desarrollada por ARS Cambios SAS consistió en la concertación de operaciones de compraventa de moneda extranjera con otros operadores cambiarios, por montos significativamente elevados”. “De lo observado por el área técnica, se desprende que tales operaciones no se encontraban destinadas a atender la demanda genuina de clientes de la propia entidad, sino a proveer de divisas a otras casas y agencias de cambio. Conforme fuera señalado por el área preventora, la modalidad de “intermediación” así desplegada representó transacciones superiores a u$s 25.000.000, mientras que las ventas a clientes directos representaron tan solo el 5% del total de ventas cursadas", consignó el documento. La conclusión del BCRA fue que Vallejo fue un engranaje clave en operaciones de compraventa de dólar blue durante 2023. Así lo denuncia en el sumario: “La ausencia de elementos acreditantes de la genuinidad de las operaciones, la cantidad de moneda extranjera comprada y vendida por ARS Cambios SAS (más de u$s 25.000.000), la particular calidad de los clientes involucrados (todos operadores de cambio que, en su mayoría, no registraron ventas a clientes y fueron suspendidas y/o revocadas sus autorizaciones o solicitaron su propia baja del registro, siendo a su vez, objeto de investigación en actuaciones financieras y cambiarias), sumado al contexto de restricciones cambiarias en que tuvo lugar la operatoria en cuestión, son indicios que ponderados en conjunto llevan razonablemente a sospechar la implementación de un mecanismo que, bajo la apariencia de operaciones regulares, tuvo por finalidad adquirir divisas en el mercado oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”. Vallejo fue titular de Sur Finanzas, la financiera que fue sponsor de la selección nacional de fútbol, de Racing y Banfield. La empresa también fue prestamista de San Lorenzo y efectuó donaciones a Independiente.