La sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social aprobó el recurso de apelación presentado por la expresidenta Cristina Kirchner y ordenó restituirle la pensión no contributiva de Néstor Kirchner que le había sido dado de baja tras la condena en la causa Vialidad. El fallo establece que la ANSES no puede dar de baja el beneficio de dicha pensión, sino solo suspenderlo, por lo que Cristina Kirchner ahora volverá a cobrar por ser viuda de Néstor Kirchner. Cabe recordar que una vez firme la condena en la causa Vialidad, a fines de 2024, la ANSES había dado de baja dos prestaciones que cobraba Cristina Kirchner: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por haber sido presidenta de la Nación. La decisión de los camaristas Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo (Nora Dorado no votó debido a encontrarse de licencia) se conoce tras el recurso de apelación que presentó en noviembre de 2025 el abogado Fernández Pastor, quien asesora a la expresidenta en cuestiones previsionales. Entre los argumentos, consideraron el carácter alimentario del beneficio y “la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo”. A partir de esta decisión judicial, Cristina Kirchner podrá volver a cobrar la pensión como viuda de Néstor Kirchner, que hace dos años rondaba los $8 millones. Un punto clave cuestión era si resultaba procedente que quitarle ambos beneficios previsionales “por razones de honor”, tal el argumento de ANSES. Con este fallo, la Cámara previsional avaló que Cristina Kirchner continúe sin cobrar la jubilación vitalicia como presidenta en virtud de que la condena en la causa Vialidad habilita esa suspensión. De esta forma, ANSES deberá reanudar el pago mensual correspondiente a ese beneficio.