La cotización deldólar este lunes, 27 de abril de 2026 llegó a 3632.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 2,25%. En el mercado del Dólar, la última semana mostró un avance de 1.34%, mientras que en el último año la cotización acumuló una caída de -9.54%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista: predominaron los descensos, con repuntes puntuales al inicio y un cierre en leve recuperación tras una racha de cuatro caídas consecutivas, dejando un saldo neto negativo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.45%, superando la volatilidad anual del 14.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con días anteriores. Este incremento sugiere un aumento en la confianza del mercado y podría atraer más inversiones en la moneda. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, a un valor por unidad de 3632.47 pesos colombianos, deberán pagar 363,247.00 COP; por 200 dólares, 726,494.00 COP; y por 500 dólares, 1,816,235.00 COP.