El caso de Ángel duele. Pero hay algo que debería doler todavía más: la posibilidad de que esto no haya sido invisible. Que alguien haya visto, que alguien haya advertido, que incluso alguien haya actuado… y que, aun así, no haya alcanzado. Esa es la parte más difícil de aceptar, porque nos gusta pensar que estas tragedias ocurren en silencio, sin señales, sin margen de intervención. Nos permite creer que son inevitables, que nadie podría haber hecho algo distinto. Pero cuando aparecen indicios de intervenciones previas, de alertas, de decisiones que se tomaron, la pregunta cambia. Ya no es “¿cómo pasó esto?”, sino “¿por qué no alcanzó con lo que se hizo?”. Los chicos no siempre pueden contar lo que viven. No tienen las palabras, ni la claridad, ni el permiso interno para hacerlo. Pero sí lo expresan. En el cuerpo, en la conducta, en los cambios. Un chico que deja de ser quien era, que se apaga, que se irrita, que se retrae, está mostrando algo. No necesariamente de forma lineal ni evidente, pero lo está mostrando. Y muchas veces eso se ve. El problema es que ver no alcanza. Porque entre ver y proteger hay un camino lleno de obstáculos: dudas, tiempos que se dilatan, decisiones que se postergan, responsabilidades que se reparten hasta volverse difusas. Y en ese recorrido, el riesgo sigue. Este no es solo un caso policial. Es un caso que expone una falla más profunda: la dificultad que tenemos como sociedad para proteger a tiempo. La escuela puede detectar, la familia puede advertir, el sistema judicial puede intervenir, los organismos de protección pueden actuar. Pero cuando esas piezas no se articulan, cuando los tiempos no son los adecuados, cuando la decisión llega tarde, el sistema completo falla. Y cuando el sistema falla, el costo no es abstracto: es la vida de un chico. Eso es lo que incomoda de verdad. Que no alcanza con que “alguien haga algo”. Que no alcanza con cumplir formalmente. Que no alcanza con haber visto, con haber sospechado, con haber elevado una alerta. Porque hay situaciones donde lo que está en juego no admite demoras. Este caso nos obliga a mirar un punto ciego: la diferencia entre intervenir y proteger. Se puede intervenir y aun así no proteger. Se puede actuar y aun así no llegar. Y esa diferencia es la que define todo. También hay una incomodidad más cercana, más cotidiana. Porque más allá del sistema, hay algo que nos atraviesa a todos: cómo reaccionamos cuando vemos algo que no nos cierra. Cuántas veces dudamos, cuántas veces esperamos, cuántas veces pensamos que alguien más se va a ocupar. No desde la indiferencia, sino desde la incertidumbre. Pero hay situaciones donde la incertidumbre no puede paralizar. Porque cuando un chico está en riesgo, el margen de error no es teórico. Es irreversible. Este caso no puede quedar solo en la conmoción. Tiene que dejar una pregunta incómoda, pero necesaria: cuántas veces estamos viendo señales hoy… y todavía no sabemos cómo transformarlas en decisiones a tiempo. Porque cuando un chico muere, el problema no empieza ese día. Empieza mucho antes. Y si no logramos cambiar lo que pasa antes, vamos a seguir llegando después.