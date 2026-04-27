El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que los billetes de dólar de todas las denominaciones llevarán la firma del presidente Donald Trump a partir de junio de 2025. Será la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio firma el papel moneda estadounidense. El cambio fue anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el marco de los actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia del país. El primer billete en incorporar la nueva firma será el de u$s 100; las demás denominaciones seguirán en los meses posteriores. La firma del presidente Trump reemplazará a la del Tesorero de Estados Unidos, un cargo que había firmado el papel moneda de forma ininterrumpida desde 1861. Es la primera vez en 165 años que esa firma desaparece del dólar. En los nuevos billetes aparecerán únicamente las rúbricas de Trump y de Bessent. Hasta la transición, los billetes en circulación llevan las firmas de: El Tesoro aclaró que seguirá produciendo billetes con esas firmas durante el período de transición. Bessent justificó la medida vinculándola al aniversario número 250 de la independencia estadounidense y al desempeño económico durante el segundo mandato de Trump. La decisión se enmarca en una serie de acciones del gobierno para asociar el nombre del presidente a instituciones y símbolos del Estado. Sí. La ley federal que regula la impresión de los billetes de la Reserva Federal otorga al Tesoro amplia discrecionalidad para modificar los diseños. La norma exige mantener ciertos elementos —como la frase “In God We Trust”— y prohíbe retratos de personas vivas en las monedas, aunque no en los billetes de papel.