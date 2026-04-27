El dólar minorista Banco Nación subió 1,4% este lunes hasta los $ 1440 y el mayorista trepó 1,15% hasta los $ 1417. El MEP recuperó 1,13% hasta los $ 1457, en tanto que el CCL superó los $ 1500 al escalar 1,3% hasta los $ 1514,33. Se trata de una jornada con fuerte impronta alcista en el marco de la política de baja de tasas del oficialismo. El Gobierno implementó un corredor de tasas que puede funcionar como ancla de corto plazo para el tipo de cambio. Sin embargo, el dólar sube y en la City lo atribuyen a varios factores: el cierre parcial del carry trade, un reacomodamiento de carteras hacia bonos en dólares y un menor incentivo a quedarse en pesos por la caída de las tasas cortas. No obstante, también incide la variable temporal. Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, indicó que “casi siempre sobre fin de mes los precios del dólar mayorista tienden a subir por efecto del inicio de las compensaciones y cierres de posiciones que vencen el jueves próximo (30 de mayo)”. Además, mencionó que la suba de los últimos días ha alentado a comprar divisas a quienes tenían compromisos de pago pendientes, que postergaron en su momento por la baja de los precios, que imaginaban iba a seguir por mayor tiempo. “Es el efecto que yo llamo “manada”. La logística de cosecha gruesa se ve ralentizada por factores climáticos y eso de algún modo pega en la oferta“, apuntó Quintana. Del mismo modo, señaló que quienes tienen para vender y pueden postergar ventas, lo hacen en la espera de mayores subas. En este sentido, un dato clave es que el dólar subió en un día más de lo que rinde un plazo fijo en un mes, por ejemplo. Cabe mencionar que el corredor de tasas es un sistema que fija un piso y un techo para los rendimientos de corto plazo dado los pases pasivos, alrededor del 20% TNA, que es lo que el BCRA paga por absorber excedentes de liquidez bancaria. “El techo lo dan los pases activos, cerca del 25% TNA, que es lo que cobra para prestar liquidez de emergencia a los bancos. Si la tasa baja demasiado, el inversor empieza a preguntarse si conviene seguir en pesos o cubrirse en dólar”, apuntó el economista Federico Glustein. Visto el REM del BCRA proyectaba para abril una TAMAR de bancos privados de 26,8% TNA, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,2%, y un dólar promedio de abril de $1420. En ese sentido, Glustein comentó que, “si el mercado cree que el dólar puede moverse más que esa tasa mensual, se achica el atractivo del carry y aparece demanda de cobertura”. A eso hay que sumarle una inflación alta y superior al 2,2% de la tasa, que están bastante negativas. En cuanto al futuro del tipo de cambio, Quintana diagnosticó que esta semana es más corta por el feriado del viernes y algo complicada por la movilización del jueves, por lo que se siente más la suba, pero anticipo que, “seguramente, se normalizará algo a partir de los primeros días de mayo”. Y recordó que, a partir del mes próximo, algunas empresas quedan habilitadas para el giro de dividiendos, algo que también incidirá en el tipo de cambio. Para el economista Sebastián Menescaldi, codirector de Eco Go, en tanto, “la suba responde a un reacomodamiento del mercado”. Indicó que “empieza a ver que el equilibrio dólar tasa llegó a un punto de rotación porque la tasa esperada ya compite con la probabilidad de un aumento igual o mayor del tipo de cambio”.