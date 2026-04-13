El Gobierno de Javier Milei formalizó la creación del Programa Formando Capital Humano, a través de la Resolución 295/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El programa tiene por finalidad promover el desarrollo de calificaciones y habilidades laborales en personas que atraviesan problemáticas de empleo, mediante el acceso a cursos de formación laboral y profesional acordes a los requerimientos y demandas de los distintos sectores de la actividad económica nacional. El objetivo es que los beneficiarios puedan incrementar sus oportunidades de inserción en el mercado formal, mejorar su situación de empleo actual o avanzar en el desarrollo de proyectos ocupacionales propios. La resolución establece que el programa está dirigido a personas con problemáticas de empleo, definidas como aquellos grupos que enfrentan las mayores barreras para integrarse al empleo formal o progresar dentro del mercado laboral. Conforme a los lineamientos generales aprobados como anexo de la medida, los destinatarios podrán acceder a una oferta variada de cursos y trayectos formativos, priorizando aquellos que respondan a las demandas concretas de la estructura productiva nacional. El texto de la resolución reconoce que coexisten en el mercado de trabajo dos realidades diferenciadas que el programa busca atender de manera simultánea. Por un lado, la expansión acelerada de sectores vinculados a la automatización, la digitalización, las energías renovables y la industria 4.0, que demandan perfiles técnicos con competencias específicas y habilidades adaptadas a procesos de innovación. Por otro, la demanda sostenida de oficios tradicionales que constituyen la base de la infraestructura productiva y de los servicios esenciales, donde se verifican dificultades para cubrir vacantes por ausencia de formación específica, falta de actualización tecnológica y escasa incorporación de habilidades socioemocionales. Una de las características centrales del programa es la instrumentación de un sistema de vouchers. Este mecanismo permite a los beneficiarios elegir la capacitación más adecuada a sus necesidades y gestionar de manera directa su participación en la oferta formativa disponible. Según la resolución, el modelo apunta explícitamente a la ausencia de intermediación y no discrecionalidad en la asignación de recursos, bajo un esquema de financiamiento de la demanda. El objetivo declarado es generar mayor transparencia, claridad, eficacia y eficiencia en la utilización de los fondos públicos destinados a la formación laboral, permitiendo que sea el propio beneficiario quien oriente el recurso hacia la capacitación que considera prioritaria para su desarrollo profesional. Este enfoque implica un cambio respecto de los esquemas tradicionales de formación pública, donde la oferta es predefinida de manera centralizada. En este caso, el modelo de demanda pone en manos del destinatario la elección del recorrido formativo, dentro de un catálogo de opciones disponibles. El Ministerio de Capital Humano quedará a cargo de coordinar la oferta formativa, articulando con instituciones educativas, asociaciones de trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil. La medida prevé la integración de las acciones desarrolladas en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el fin de lograr una gestión unificada y descentralizada de los recursos y programas existentes. La resolución subraya que la creación del programa busca fortalecer la articulación público-privada en la gestión de las políticas de formación laboral, consolidando la vinculación entre educación y trabajo. En línea con ello, la Ley de Empleo N° 24.013 —uno de los marcos normativos que sustenta la medida— prevé la implementación de programas de formación profesional que incluyan acciones de formación, calificación, capacitación, reconversión, perfeccionamiento y especialización de los trabajadores. La gestión y supervisión del programa estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que asistirá al ministerio en la formulación, diseño e implementación de las acciones. El programa también contempla la cooperación con provincias y municipios, así como la articulación con políticas de empleo a nivel nacional, regional e internacional. En los considerandos de la resolución, el Gobierno fundamenta la creación del programa en la aceleración del cambio económico y tecnológico y su impacto sobre la variabilidad y especificidad de los perfiles laborales que demanda el sector productivo. El texto señala que esta dinámica genera desafíos en materia de empleabilidad, productividad y desarrollo de capacidades laborales, tornando necesario impulsar políticas de formación que fortalezcan el capital humano y favorezcan la adquisición de competencias acordes a los escenarios ocupacionales actuales.