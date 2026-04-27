Una mezcla perfecta de moda, arte y cine. Con esa consigna se gestó la primera idea de Elina Costantini sobre cómo debería ser la presentación en la Argentina de la película ‘El diablo viste a la moda 2′. La empresaria, creadora de la Semana de Alta Costura (SAC), enseguida dijo que sí cuando recibió la propuesta de Martín Iraola, el presidente de Walt Disney Company Latin America, y cerró una alianza inédita con 20th Century Studios (directo desde Disney en Los Angeles), que tendría a este evento como la primera de muchas acciones que llevarían adelante juntos. El resultado se verá mañana. Elina Costantini ideó una experiencia superadora: una ‘mini MET Gala’, como ella misma la define, aunque de mini no tiene mucho en comparación con la del Museo Metropolitano de Nueva York. De hecho, es muy ambiciosa y tiene como respaldo marcas de lujo internacional como Mercedes-Benz y L´Oréal París. La noche incluirá además de la avant premier de la película, una ‘Gala Couture’ con una intervención integral del museo, donde el espacio será transformado a partir de los códigos estéticos de la alta costura y el universo editorial. Incluirá música en vivo, una performance especialmente concebida para la ocasión y una puesta escenográfica que dialoga con el mundo de la moda y el cine, generando un recorrido inmersivo dentro del MALBA. Contará con la participación de referentes de la moda, el arte, el cine y la cultura, dignos de la alfombra roja. En diálogo con El Cronista, Elina Costantini dijo que este evento será algo único. “Argentina se pone en un marco internacional con este evento. Es algo que nunca tuvimos en el país y la idea es que esta gala se realice año tras año”. —¿Cómo es la alianza con Disney en términos concretos? —Es una sociedad para este evento. Disney contrata los servicios de la Semana de Alta Costura. Es muy interesante porque antes de que esto sucediera, yo hablaba con mi entorno y decía cuánto me gustaría que una empresa de esta magnitud vea lo que hacemos y apueste por nosotros. Y finalmente fue Disney. Martín Iraola pensó en nosotros y así creamos esta Gala Couture. —¿Por qué eligieron el MALBA como sede? —El MALBA se eligió por esta idea de proyectar a Argentina al mundo. Las grandes capitales de la moda tienen este tipo de galas importantes, y queríamos ese mismo marco. El Museo de Arte Latinoamericano hoy es el número uno en la región, y nos parecía el lugar ideal para representar esa unión entre moda, arte y cine. —¿Qué otros proyectos tiene hoy? —Estoy con muchos proyectos. Recibí propuestas de cine y ya estoy en conversaciones para avanzar en una producción en la que voy a participar como directora, junto a un director muy reconocido, ganador de varios premios Oscar. Es un proyecto a largo plazo, así que todavía no puedo dar detalles. También sigo con la Semana de Alta Costura y con el desarrollo de mis propias marcas. —¿Qué espera que sucede en este evento? —Va a ser una noche mágica en el MALBA. Habrá tres funciones, algo que también propuse yo: un preestreno accesible. Disney lo aprobó y me pareció importante que el público pueda comprar sus entradas y ser parte. La película que se estrena mañana llega 20 años después de que Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci interpretaron a los icónicos personajes de Miranda, Andy, Emily y Nigel. Ahora regresan a las calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación. La película está dirigida por David Frankel, escrita por Aline Brosh McKenna, producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh McKenna. El glamour estará acompañado por marcas de premium sponsors. Por ejemplo, como adelantó Autoblog, Maybach, la división de lujo de Mercedes-Benz, llegará por primera vez a la Argentina como sponsor y vehículo insignia de las proyecciones de El Diablo Viste a la Moda 2. En cuanto a La participación de L’Oréal Paris, la marca busca reforzar el cruce entre belleza y moda para marcar tendencia, alineando su presencia en pantalla con su histórico claim “lo valemos” y su narrativa de poder femenino.