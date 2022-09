FMI: el Gobierno no pedirá un waiver, ¿cuándo llegan los dólares?

El Gobierno de la Argentina no pedirá un waiver (excepción, dispensa o disculpa) por el incumplimiento de una de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el segundo trimestre, la de acumulación de reservas en el Banco Central (BCRA).

Así se lo confirmó a El Cronista el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos. " Es inaplicable la meta de junio sobre reservas internacionales porque el Directorio (Board) se reunirá después de que finalice septiembre , por lo que evaluarán la meta inmediatamente anterior, que es la del tercer trimestre".

Argentina había cumplido con dos de las tres metas que establecía el acuerdo con el FMI hasta junio.

Por eso, el Directorio se tomará entre 2 y 4 semanas para analizar los datos más actuales de la economía local antes de desembolsar los Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalentes a unos 3900 millones de dólares.



El país logró aprobar hasta el segundo trimestre los criterios de desempeño para el déficit fiscal primario (menos de $ 874.400 millones) y la emisión monetaria máxima de asistencia del BCRA al Tesoro (más baja que $ 475.800 millones), pero le faltó acumular u$s 296 millones en sus reservas internacionales para llegar a los u$s 3450 millones previstos -meta trimestral que fue corregida luego de la primera revisión, ya que la original era de u$s 4100 millones- porque organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial demoraron envíos de créditos.

Un tecnicismo hará que el Board del FMI aplace, entonces, la discusión del programa. Los directores del Fondo -que representan a los países y en el que Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Gran Bretaña tienen una mayor cuota de votos- contarán en octubre con información más actualizada del país para la evaluación integral.

El dinero que ingresa por la puerta de Reconquista 266, de todas formas, se fuga por la ventana: los vencimientos de deuda con el propio organismo son de u$s 2600 millones este mes y seguirán mermando las reservas en octubre, noviembre y diciembre. La Argentina abona entre ayer y hoy con los DEG sobrantes de marzo, cuando el FMI giró 7000 millones (unos u$s 9800 millones).

Según los términos del acuerdo, el país debe acumular u$s 4100 millones hasta septiembre y u$s 5800 millones una vez terminado el ejercicio. La medida del "dólar soja" para incentivar la liquidación de divisas por parte de los productores agropecuarios y la industria exportadora se tomó precisamente para cumplir con esa meta, después de que durante julio y agosto las reservas se desplomaran por pagos de importaciones (principalmente de energía), compras de los turistas en el exterior y salida de los depósitos de los ahorristas, ante la incertidumbre que se vivió en las semanas posteriores a la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán.

Para el bienio 2022-23, en tanto, la meta de acumulación de reservas internacionales netas en el BCRA es de u$s 9800 millones, algo a lo que le va a prestar suma atención el FMI. Ese número es más importante que la meta en sí de u$s 5800 millones de fin de año, dadas las dificultades cambiarias actuales.

La necesidad de contar con reservas se manifiesta tanto en la posibilidad de afrontar presiones devaluatorias como el uso para importaciones de insumos y para cancelar la deuda.