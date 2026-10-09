Las escapadas, la nueva modalidad de mini vacaciones en fin de semanas extra largos, vuelven a poner a prueba el presupuesto de las familias que planean aprovechar los próximos días de descanso. Entre el transporte, el alojamiento y los gastos cotidianos, elegir adónde viajar puede marcar una diferencia importante en el dinero necesario para salir de casa.

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Un relevamiento de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), a través de su Instituto de Economía (INECO), calculó cuánto necesita una familia tipo para viajar durante el fin de semana largo de octubre 2026, que se extiende del 10 al 12 de octubre. El informe también comparó los costos de distintos destinos turísticos y midió cómo evolucionó su relación con los ingresos.

Fin de semana largo de octubre 2026: cuánto necesita una familia para viajar

Según el estudio, una familia tipo necesita en promedio $1.072.600 para viajar durante el fin de semana largo. Ese monto equivale al 53% de un salario promedio, medido a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El informe señala que entre octubre de 2025 y octubre de 2026 el poder adquisitivo del turismo se redujo en un 4,2 %.

En otras palabras, la evolución de los ingresos no alcanzó para compensar el aumento relativo de los costos de las escapadas.

Para realizar la comparación, INECO estimó una RIPTE de $2.012.755 para septiembre de 2026, ya que el dato oficial todavía no estaba publicado al momento de elaborar el relevamiento. Un año antes, ese indicador se ubicaba en $1.551.832.

De San Antonio de Areco a Bariloche: cuánto cuesta viajar a cada destino

Las diferencias entre destinos son amplias. San Antonio de Areco es la alternativa más económica del relevamiento, con un costo estimado de $578.207 para una familia tipo. En el otro extremo, San Carlos de Bariloche encabeza la lista con $2.224.355.

Así, viajar a Bariloche demanda casi cuatro veces el presupuesto necesario para una escapada a San Antonio de Areco. También figuran entre las opciones de menor costo Colón, Gualeguaychú, San Clemente del Tuyú, Rosario y Mar de Ajó.

Bariloche. Unsplash.

En cambio, además de Bariloche, los destinos con presupuestos más elevados son San Martín de los Andes, con $2.113.318, y Puerto Madryn, con $1.794.535.

El costo estimado para otros destinos es el siguiente:

Mendoza: $1.429.674.

San Salvador de Jujuy: $1.399.151.

Salta capital: $1.271.840.

San Miguel de Tucumán: $1.192.785.

Ciudad de Córdoba: $1.174.355.

Mar de las Pampas: $1.069.567.

Corrientes capital: $1.058.396.

Puerto Iguazú: $985.717.

Tandil: $910.042.

Villa Gesell: $825.278.

Villa Carlos Paz: $808.136.

Mar del Plata: $790.657.

Miramar: $770.943.

San Bernardo del Tuyú: $712.197.

Mar de Ajó: $700.269.

Rosario: $697.381.

San Clemente del Tuyú: $680.737.

Gualeguaychú: $667.511.

Colón, Entre Ríos: $646.226.

San Antonio de Areco: $578.207.

Qué destinos registraron los mayores aumentos relativos

La comparación interanual que presenta el informe muestra aumentos de costos en todos los destinos relevados. Bariloche, La Rioja y Puerto Madryn figuran entre los que registraron las mayores variaciones relativas.

En sentido contrario, San Antonio de Areco, Rosario y Mar de las Pampas aparecen entre las alternativas que mejoraron su posición relativa frente al año anterior, según el indicador utilizado por INECO.

El costo promedio que surge de la tabla comparativa pasó de $1.029.730 en 2025 a $1.072.600 en 2026, una variación del 4,16%. El informe utiliza un índice de poder de viaje para comparar ambos períodos y descontar el efecto de la inflación.

Qué incluye el cálculo del costo de viajar en familia

El relevamiento considera una familia tipo integrada por una mujer de 31 años, un hombre de 35, una hija de 8 años y un hijo de 6, de acuerdo con la metodología del INDEC.

Para estimar el presupuesto de cada destino, el estudio contempla dos rubros: el transporte de larga distancia en ómnibus y el alojamiento. No incluye comidas, compras ni actividades recreativas, por lo que el gasto total de una escapada puede ser superior al monto calculado.

Los precios se relevaron en plataformas de turismo online. El resultado permite comparar el costo de viajar a distintos puntos del país, aunque no representa el presupuesto completo de las vacaciones de una familia.