Festejo con locro en el PJ, el mensaje de CFK y la red femenina de Tolosa Paz

El Presidente sin Cristina Kirchner y con Wado de Pedro como único funciconari kirchnerista

Alberto Fernández está con mucha rosca política: el lunes cenó con gobernadores del PJ en Olivos, este martes en vísperas del 25 de Mayo compartió locro en la sede de Matheu del Consejo Nacional Justicialista y finalmente en el Día de la Patria optó por un segundo locro en un evento con militantes de la economía popular otra vez organizado por Emilio Pérsico y Fernando ‘Chino' Navarro del Movimiento Evita.

De ninguno de esos encuentros participó el kirchnerismo duro. Diputados y senadores de La Cámpora y del cristinismo como Vanesa Siley, Martín Doñate, Gabriela Estevez, entre otros, estuvieron en la primera fila delanzamiento del Programa de Formación Política que lideró Eduardo ‘Wado' de Pedro en el CCK, Fue el martes y justo a la misma hora en que el Presidente presentaba el proyecto para que las empresas de hidrocarburos puedan saltar el cepo a la compra de divisas.

El discurso de De Pedro a favor de un debate contenido puertas adentro y del ala femenina del peronismo todavía no alcanzan a reencauzar la unidad en el Frente de Todos. Quedó claro en la noche justicialista que organizaron Santiago Cafiero como secretario del PJ, la diputada Victoria Tolosa Paz y la subsecretaria Cecilia Gomez Mirada, responsable del plan de Formación y Capacitación del partido. Estuvieron la mayoría de los ministros no cristinistas; el ex ministro de Salud Ginés González García; diputados como Carolina Gaillard a quien por la tarde el Presidente destacó en un acto por su empuje para la ley de producción medicinal contra el cannabis ("Le ganaste a la hipocresía Carito", le había dicho) y desde Malena Galmarini junto a su madre Marcela Durrieu. Todos terminaron cantando a viva voz "Alberto Presidente".

De Pedro convocó a funcionarios y diputados y senadores de La Cámpora como el consejero Martín Doñate

MENSAJE DESDE EL SUR

Del otro lado interno el mensaje de Cristina Kirchner, tanto su ausencia en el Tedeum como el fragmento del discurso de Néstor Kirchner en recuerdo a los 19 años de su asunción como Presidente, subrayaron nuevamente la distancia en la fórmula presidencial.

Sin más que dos tuits la Vicepresidenta sentó su posición, habló de los actuales "momentos difíciles" y recordó la economía liberal del menemismo y los índices de pobreza con los que asumió (casi igual que en este momento). Una frase de Kirchner que compartió desde Santa Cruz pareció tener como destinatario al Presidente que ella eligió: "Dicen que me peleo mucho, y no es que me peleo mucho, es que negocio poco con ciertos intereses. Hay algunos intereses que me quieren poner de rodillas y yo voy a honrar el juramento ante el pueblo argentino siempre de pie, siempre luchando siempre velando por los intereses de la Patria".

Cristina y Máximo Kirchner viajaron al sur y no van al Tedeum - El Cronista



RED DE MUJERES

Cristina Alvarez Rodríguez, Verónica Magario, Tolosa Paz, Malena Galmarini y Elizabeth Gómez Alcorta

Alberto Fernández sin embargo aprovechó este 25 de mayo para lanzar una nueva campaña con el slogan "Primero la gente". Y Se mostró relajado en el Tedeum y acompañado por gran parte del gabinete (no K) y por el titular de la cámara de Diputados Sergio Massa. Junto a ellos cruzo la Plaza de Mayo la diputada nacional Victoria Tolosa Paz que fue la apuesta fuerte del Presidente para encabezar la lista del año pasado en Buenos Aires contra las propuestas de Máximo Kirchner. La derrota los distanció más y el diputado asumió la presidencia del PJ bonaerense para comandar su resistencia.

Como el año pasado en la campaña nuevamente Tolosa Paz asume la defensa pública de la gestión de Gobierno. Ahora aparece menos en los medios porque, como el Presidente, también está abocada a la construcción política para superar la tensión oficial y recostada en el sector femenino del peronismo.

Cumbre de concejalas con Lucía Corpacci y Tolosa Paz en el norte

Días atrás hubo una reunión en la sede de Matheu del PJ de la que participaron dirigentes de distintos espacios, incluso del kirchnerismo aunque no de La Cámpora. Hubo senadoras y diputadas que discutieron cómo recuperar la unidad más allá de las diferencias.

En esa reunión y en el chat de "Mujeres Gobernando" que integran funcionarias nacionales insistieron sobre un mismo lema: "Hay 2023". De hecho varias de las presentes estuvieron hace poco más de tres años en San Luis con Alberto Rodríguez Saá y acordaron militar el "Hay 2019" cuando el peronismo estaba dividido. Quieren recuperar ese reclamo con la misma consigna: para mantenerse en el poder hace falta sostener juntas a todas las facciones del justicialismo y los aliados de Todos.

Con ese plan Tolosa Paz empezó a juntar a las concejalas de todo el país con las que arma una red de unidad en el marco de la Federación Argentina de Municipios (FAM). En marzo del 2020, antes del aislamiento por COVID, hubo un primer encuentro de mujeres en el norte grande, siguieron las charlas por zoom y el 6 y 7 de marzo de este 2022 organizaron un evento en Tecnópolis donde hubo unas 1100 dirigentes de todo el país, más las funcionarias nacionales como Elizabeth Gomez Alcorta, Malena Galmarini y la vicegobernadora Verónica Magario ex titular de la FAM. Lo cerró el Presidente en el CCK y les dijo: "Las mujeres mueven el mundo pero algunos hombres las ayudamos a hacerlo".

La asamblea permanente del Frente de Todos - El Cronista

"Sorteamos la grieta, está todo el peronismo independientemente de si reportan con unos u otros", le dijo Tolosa Paz a El Cronista a pesar de que en el último encuentro en San Rafael, Mendoza, no pudo sumar a Anabel Fernández Sagasti, presidenta del PJ provincial que una semana después lideró el encuentro Peronismo Futuro. En el NEA en cambio las ayudó el gobernador del Chaco Jorge Capitanich y también participó en casi todas las reuniones la catamarqueña, senadora, ex gobernadora y titular del PJ provincial Lucía Corpacci. De Corpacci no hay dudas de que es cristinista y como otros dirigentes de su generación intenta sortear las disputas.

En junio la red de mujeres tendrá un encuentro en Tucumán y después será el turno de la Patagonia, "para que el peronismo no pierda la esperanza de que haya 2023 independientemente de las candidaturas". La frase se oye mucho, a pesar de que grieta interna sigue.