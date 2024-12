"Fervor importador": los nichos que se abren, riesgos y costos a tener en cuenta

La inminente apertura comercial que el Gobierno dispuso para ampliar la competencia en el mercado local y mantener a la baja el ritmo de los precios, comienza a perfilarse como una herramienta para incrementar ingresos en un contexto de bajos salarios y fragilidad del empleo, que se contrajo en 130.000 puestos privados hasta noviembre.

La facilitación para ingresar mercadería del exterior con un dólar "barato" hizo que se disparen las consultas a despachantes y asesores de comercio internacional, principalmente a quienes conocen la dinámica con China y Estados Unidos.

"Con la apertura de importaciones, se generan oportunidades únicas para emprendedores y pequeñas empresas", contó a El Cronista Joaquín "Woker" Mendez, empresario y fundador de Achievers Academy y explicó que "ahora, más personas pueden acceder a productos de calidad a precios competitivos, lo que abre la posibilidad de crear negocios rentables en nichos no explorados".

Para los especialistas, la mirada debe orientarse en el largo plazo y no influenciarse por el "fervor importador". El desafío, mientras el ingreso de bienes prolifera, está en saber elegir los productos correctos y gestionar la importación de manera eficiente.

Fuente de ingresos

Ante una ola de importaciones, que el mercado ubica con mayor fuerza en el segundo bimestre del 2025 , cuando desembarquen contenedores que están siendo confirmados por esta época -tras la eliminación del impuesto PAIS- . "la clave está en la diferenciación de productos y la agilidad", planteó Mendez.

Joaquín Mendez, empresario y fundador de Achievers Academy

En ese sentido, destacó que un particular tiene la ventaja de ser más flexible que una gran empresa: puede elegir nichos específicos, personalizar productos, enfocarse en un mejor servicio al cliente y moverse rápidamente en el mercado. "No se trata solo de volumen, sino de entender lo que quiere el público y cómo ofrecérselo", agregó.

El especialista, aseguró que la importación para reventa se puede convertir en un ingreso que compite con el salario siempre que se detecte un producto rentable y manejen de forma adecuada los costos (envíos, impuestos); además, recomendó usar plataformas de venta online o redes sociales para comercializar de forma efectiva y eficiente.

Al diferenciar las posibilidades del régimen courier para consumo personal, en el comercial, se estima una diferencia de costos de 60% que varía según los aranceles de importación.

Actualmente se observa una ampliación del interés en buscar oportunidades de comercio, y "desde donde más se está importando a Argentina es desde Estados Unidos", señaló Cecilia Ceballos, de la firma Chinalat con operaciones también en Uruguay y Paraguay.

En tanto, precisó que la actividad creció 40% en el último trimestre y, sobre el tipo de mercadería que prevalece en los envíos, apuntó a "los clásicos" como tecnología, con los accesorios de celulares a la cabeza, aunque agregó que la variedad de artículos es muy amplia .

Claves y costos

A la hora de hacer números, María del Mar Bassano, socia en MB Comex, indicó que se debe tener en cuenta el p recio de compra; flete internacional; seguro de carga internacional; derechos e impuestos a pagar en aduana; gastos locales (honorarios y almacenaje); flete local (desde aduana hasta destino final) y gastos bancarios entre otros costos financieros .

En el caso de un envío de u$s 500, al sumar los cargos fijos la base sobre la cual se calcula el IVA, asciende a u$s 614,80. En tanto, si se utiliza el régimen de pequeños envíos los impuestos sumarán u$s 78,63 mientras que bajo el régimen comercial se incrementa en u$s 149,35.

En el ejemplo de 4 kilos, los importadores deberán agregar otros conceptos como flete internacional (u$s 80), almacenaje (u$s 20), honorarios (u$s 20), entrega (u$s 15), e IVA (u$s 11) que añaden u$s 145,55.

Un dato clave para estimar costos es la posición arancelaria del producto que si bien se puede consultar online, por la complejidad de la nomenclatura, para evitar demoras, retención de productos en Aduana o sanciones, si se hacen pedidos con fines comerciales, se recomienda consultar con un especialista.

En ese sentido, también aclararon que si bien los servicios por courier pueden ser utilizado por personas humanas y jurídicas sólo con el requisito de contar con datos biométricos y nivel de seguridad 3 registrados en ARCA, existen productos exceptuados.

Ante una inconsistencia, la mercadería pasa a régimen general , lo que significa que se debe contratar un despachante de aduanas y realizar una importación/exportación a Consumo.

Además, si Aduana detecta una diferencia entre al valor declarado y el valor real también aplica régimen general y procedimiento de infracciones correspondiente.

Lo que se debe evitar

Sobre los riesgos, Mendez señaló que lo primero y más importante siempre es investigar al proveedor y destacó que plataformas como Alibaba ofrecen garantías y verificaciones para proveedores certificados.

Luego, sugirió pedir muestras del producto antes de hacer una compra grande. "Es fundamental a la hora de embarcarse en una compra para un primer negocio de venta de productos estar seguros de que lo que vamos a comprar en cantidad sea exactamente lo que queremos vender y lo que nuestros clientes busquen adquirir".

Por último, marcó la importancia de realizar pagos con sistemas seguros como PayPal o transferencia bancaria protegida. Siempre hay que validar referencias y nunca confiar en ofertas "demasiado buenas para ser ciertas", agregó.