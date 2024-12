Courier comercial: las claves para importar y aprovechar los nuevos beneficios

Además de facilitar las compras en el exterior para uso personal, a través de las modificaciones en el régimen courier, desde diciembre, se activaron beneficios para los perfiles comerciales que, además de dar un giro de 180° en el escenario, abren nuevas oportunidades en el mercado interno.

Desde la cartera de Economía explicaron que la ampliación del tope a u$s 3.000 para los envíos que llegan por la vía aérea, junto con las otras modificaciones, busca "facilitar los envíos internacionales" y "reducir sus costos" tanto si es con fines "comerciales" y/o "particulares", siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la norma.

Si bien la medida se asoció de forma directa a las compras personales, a partir de la franquicia de u$s 400 que el Gobierno eximió de aranceles (solo pagan IVA e impuestos internos), la actualización de condiciones en el ámbito de las pequeñas empresas y negocios también generó expectativa de incremento de importaciones.

Desde el sector courier señalan que el aumento del valor máximo de los envíos incentivará la importación de productos más grandes o en mayores cantidades mientras que la reducción de derechos de importación, facilitará el ingreso al país de productos de menor valor a costos más accesibles.

En este sentido, "es una medida positiva" que motiva la inversión "para fortalecer el portafolio de soluciones, en el rediseño de rutas áreas para incrementar nuestra capacidad de carga y tecnologías avanzadas para ofrecer una mayor visibilidad y agilidad en el proceso logístico", explicó Matías Prez, LATAM Marketing Strategy Supervisor de UPS Argentina.

La flexibilización del sector de logística internacional, aceleró el desembarco de correo Andreani, con casi 80 años en el mercado argentino, que anunció el ingreso al régimen esta semana. "Con esto complementamos la oferta de servicios para nuestros clientes en un proceso que es irreversible ", expresó Maximiliano Ganin, director de GlobAll Pack la división del Grupo que comenzó a brindar servicios de importación y exportación de productos a nivel global desde la terminal de Ezeiza.

Beneficios comerciales

Las diferencias entre los regímenes son varios y más con los nuevos cambios implementados a partir del 2 de diciembre, mientras el de uso personal más conocido como "Pequeños Envíos" le permite tanto a una persona física como a una jurídica hacer 5 importaciones al año, el comercial no tiene límite.

Sin embargo, por cada envío existen consideraciones a tener en cuenta. Principalmente, cada paquete del envío no puede superar los 50 kg y el valor FOB puede ser hasta u$s 3.000.

Mientras que en el caso de envíos personales el paquete no puede contener más de 3 productos de una misma especie y también están exentos de intervenciones de algunos terceros organismos, en el régimen comercial, los envíos pueden tener o no finalidad comercial, no cuentan con la franquicia de los u$s 400 y son ilimitados .

"El resto aplica, es decir, el peso de cada paquete dentro de un envío no puede superar los 50 kg y el valor FOB no puede superar los u$s 3.000", agregó Prez.

Oportunidades y desafíos

Este punto, también lo destacó como un "cambio radical" Leandro Florio, director Comercial de DHL Express y marcó que mientras el bulto no exceda los 50 kilos, el importador comercial podrá ingresar la cantidad de paquetes que requiera y dijo que en un avión de aeroexpreso entran hasta 3.000 kilos.

Respecto al camino por delante, Ganin señaló que en Argentina el desarrollo del ecommerce cross border, que le permite a una empresa vender en casi todo el mundo sin moverse de su país y sin necesidad de tiendas físicas , todavía es bajo ya que no cubre el 5% mientras que el promedio mundial ronda el 35%.

Al margen del salto en volumen que se espera para el 2025, los especialistas coinciden en que en el régimen personal no se esperan grandes sorpresas, en cuanto a los productos ya que tradicionalmente se utiliza para adquirir prendas de vestir, calzados, electrodomésticos y tecnología .

La medida que "patea el tablero" para mucha producción local que comenzará a competir con más cantidad de bienes finales importados, y que el Gobierno plantea como estrategia para hundir los precios en el mercado interno , también trae alivio.

Por las necesidades particulares, se vuelve clave para sectores industriales como las plantas automotrices, la cadena energética y la agroindustria que demanda repuestos del exterior para su maquinaria y "muchas veces quedaban frenados porque la pieza tenía un costo de u$s 1650", contó Florio.

En general, la actividad que se mostró "planchada" a lo largo del año, principalmente hasta el inicio del segundo semestre, en línea con las expectativas, promete recuperar por encima del 10% en 2025.

Con esa buena expectativa, desde DHL contaron que planean la apertura de 6 nuevas sucursales a lo largo del próximo año, con el objetivo de acercar oportunidades a las distintas economías del país, no sólo para importar sino también para fomentar las exportaciones .

Frente a la desregulación del sector desde el Centro de Despachantes de Aduana (CDA) advirtieron que "toda operación de importación y exportación implica asumir riesgos y contingencias económicas muy importantes en las que cualquier error suele pagarse caro ".

Para evitar posibles multas -que puedan generar sumarios penales o infraccionales, también por cualquier demora que se genera por motivo diversos- que implican mayores gastos de almacenaje, devolución del contenedor o faltas contractuales e incluso pérdida de oportunidades comerciales, los especialistas recomiendan consultar a profesionales.