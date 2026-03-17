Fernando Marengo, chief economist y partner de la consultora especializada en global investments BlackToro, analizó la dinámica persistente de la inflación en Argentina en su paso por Pulso Financiero, en El Cronista Stream. Y señaló dos factores centrales para entender la aceleración de los últimos meses: el pass-through cambiario y el aumento internacional del precio de la carne. Sobre el primero, el economista fue enfático: “El pass-through nunca fue inmediato o muy difícilmente es inmediato”. Para Marengo, la depreciación del tipo de cambio del año pasado se estaba trasladando ahora a precios, algo que, advirtió, “en algún momento se lo iba a pagar”. El segundo factor determinante es la carne. El economista explicó que ese rubro representa casi el 8% del índice de precios al consumidor. “El precio internacional de la carne en dólares subió más de 70% en los últimos dos años, más de 25% el último año y en los últimos dos meses más de 10%”, detalló. Esa suba internacional, multiplicada por el tipo de cambio y ponderada por su peso en el índice, genera un impacto directo y automático en la inflación. Marengo distinguió ese fenómeno del proceso inflacionario general: “Si sube el precio de la carne, eso no es inflacionario, está subiendo el precio de ese producto exclusivamente”. Con esa distinción en mente, el economista afirmó que la inflación “está bastante estabilizada los últimos 6 meses, en torno al 2%”, aunque reconoció una leve aceleración reciente explicada, justamente, por el componente cárnico. Sobre la posibilidad de que la inflación de agosto empiece con cero, como anticipó el presidente Javier Milei, Marengo fue escéptico. Sumando el contexto de la guerra en Irán y su impacto en los precios del petróleo, concluyó que, a su criterio, es “bajísima la probabilidad de que el Gobierno alcance esa meta en ese plazo”.