El 2,9% de inflación de febrero mostró que la inflación en Argentina se resiste a bajar rápidamente. Ese monstruo grande que pisa fuerte seguirá vivo y seguramente haya que esperar hasta el 2027 o 2028 para ver variaciones interanuales de un dígito. Ello en el mejor escenario. ¿Qué pasa con el monstruo que afecta toda la pobre inocencia de los argentinos desde hace 70 años? Yendo puntualmente al dato de febrero, la carne sigue haciendo de las suyas. Representa cerca del 10% de la canasta de precios que mide el IPC y viene subiendo sostenidamente desde diciembre con alzas promedio del 5% mensual. Ello implica que cada dato de inflación de los últimos tres meses tuvo medio punto porcentual de “efecto carne”. La inflación “core”, sin tomar la variación de precios por causas estacionales o los aumentos de los regulados como tarifas, se mantiene en alza. Pero allí también en esa medición se cuela la carne. Según PPI, “la señal sigue siendo clara: la inflación core o núcleo se ha acelerado en los últimos meses, reflejando una dinámica persistente y rígida. Incluso excluyendo la carne, la tendencia subyacente, aunque algo más moderada, sigue apuntando al alza”. Desde el Gobierno no hay preocupación. Según consignara el propio Luis Caputo en El Cronista Stream, que se demore uno o dos meses el retorno de un IPC comenzando con el “1”, no es grave. Pero hay una cuestión que algunos economistas observan, y más ligado a lo monetario. La necesidad de contar con un esquema más claro de las metas del BCRA de agregados monetarios y una tasa de referencia de la entidad que preside Santiago Bausili que disminuya la volatilidad de las tasas en pesos. La credibilidad del gobierno en lo fiscal y en lo que respecta a la prudencia monetaria es alta. Pero si se explicitan las metas, más credibilidad habrá. Desde el staff del FMI seguramente alguna acotación surgió en los recientes contactos en el marco de la revisión del acuerdo firmado hace 11 meses. Todo coincide con la llegada del trimestre más dulce, el segundo siempre, para la economía. Es que la llegada del “soja palooza” con el “cosechón” (tal como lo definiera el propio Nicolás Pino de la SRA) servirá de impulso a la economía. Siempre se lo asocia a ese trimestre con el mercado cambiario, pero la dulzura llega a las arcas del Tesoro por el pago de las retenciones. Ideal en momentos de bajas reales en la recaudación impositiva. En la actividad económica, también impactará en las mediciones generales, aunque sobrevivan las dos velocidades según sea el sector que se trate. Para el BCRA puede significar el pase de reservas netas de saldos negativos a positivos. Es volver a estar por arriba de la línea de flotación. Se vienen meses de tasas aún elevadas, datos de inflación aún elevados con la carne siempre en el centro de la escena. El gobierno privilegia la caída rápido de la inflación más que la actividad.