El papa León XIV conversa con los periodistas que cubren su viaje en el avión que le conduce al aeropuerto de París-Orly, Francia, el 25 de septiembre de 2026.

El papa León XIV llegará a América Latina el viernes 6 de noviembre del 2026 en su primer Viaje Apostólico. En este, su primer viaje a Sudamérica tras 547 días de su nombramiento como Santo Padre, el Sumo Pontífice de la Iglesia católica visitará Uruguay, Argentina y Perú.

Los tres países se preparan para recibir al papa León XIV con un itinerario repartido entre el viernes 6 de noviembre con llegada a Montevideo, Uruguay, hasta su salida de Lima, Perú, el lunes 16 de noviembre.

En la imagen se ve la llegada del Papa León XIV a París el 25 de septiembre de 2026. Fuente: Dicasterio de la Comunicación Mario Tomassetti

Una a una las ciudades y municipios que el papa León XIV visitará

En su Viaje Apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, el Santo Padre visitará en total 14 ciudades o municipios: Montevideo, Paysandú, Florida, Buenos Aires, Claypole, Córdoba, Luján, Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco, Pucallpa .

El viaje del papa León XIV en América Latina con destinos puntuales en Uruguay, Argentina y Perú estará fraccionado de la siguiente forma:

Uruguay: del viernes 6 de noviembre al domingo 8 de noviembre del 2026

Argentina: del lunes 9 de noviembre al miércoles 11 de noviembre del 2026

Perú: del jueves 12 de noviembre al lunes 16 de noviembre del 2026.

Itineario general: horario de arribo y salida de cada país del papa León XIV en su visita a América Latina

El Viaje Apostólico del papa León XIV iniciará con su salida de Roma a las 07:00 hora local desde el aeropuerto internacional de Roma Fiumicino con destino directo a Montevideo.

El arribo a Montevideo, Uruguay se espera que sea el viernes 16 de noviembre a las16:30 hora local en el aeropuerto internacional General Cesáreo L. Berisso.

El domingo 8 de noviembre el papa León XIV saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires, Argentina.

La llegada del papa León XIV a Buenos Aires será el domingo 8 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre las 16:30.

La salida del Santo Padre de Argentina será desde el aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de Buenos Aires el miércoles 11 de noviembre a las 14:00 con una ceremonia de despedida a las 13:30 en el aeropuerto.

Tras su paso por Argentina, el papa León XIV llegará el miércoles 11 de noviembre a la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú), sobre las 17:30 hora local.

Finalmente, el Papa León XIV volverá a Roma con salida desde la “Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú)” el lunes 16 de noviembre a las 13:45 hora local y llegará a Roma a las 10:25 del 17 de noviembre en el Llegada al Aeropuerto Internacional de Roma Fiumicino.

Los tres países se preparan para recibir al papa León XIV con un itinerario repartido entre el viernes 6 de noviembre con llegada a Montevideo, Uruguay, hasta su salida de Lima, Perú, el lunes 16 de noviembre. Captura de pantalla sala de prensa Santa Sede

Itinerario detallado por país y ciudad de la vista del papa León XIV en Uruguay, Argentina y Perú

Si estás en algunos de los países que visitará el papa León XIV en América Latina y quieres conocer la mejor oportunidad para verlo en vivo, este es el itinerario completo y detallado de la visita de papa León XIV a Suramérica: hora y salida de cada aeropuerto y lugares de visita que dio a conocer la salsa de prensa de la Santa Sede.

ROMA - MONTEVIDEO

7:00 AM Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Roma/Fiumicino hacia Montevideo.

16:30 Arribo al Aeropuerto Internacional Montevideo-Carrasco General Cesáreo L. Berisso

Bienvenida oficial*

17:30 Ceremonia de bienvenida en “Plaza Independencia”

17:45 Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático

18:15 Visita al Presidente de la República en el “Edificio José Artigas”

19:10 Celebración de las Vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas y seminarios en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago.

Sábado, 7 de noviembre de 2026

MONTEVIDEO – PAYSANDÚ – MONTEVIDEO

08:25 Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco a Paysandú.

09:10 Arribo al Aeropuerto Internacional de Paysandú “Brigadier General Aviador Tydeo Larre Borges”

10:00 Santa Misa en el “Parque París Londres”

12:45 Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Paysandú hacia Montevideo.

13:30 Llegada al Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco

17:00 Encuentro con la realidad social de Casavalle en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

18:00 Encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay

19:00 Vigilia de oración en el Estadio del Centenario

Domingo, 8 de noviembre de 2026

MONTEVIDEO – FLORIDA – BUENOS AIRES

10:30 Santa Misa en la plaza frente a la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres

12:40 Almuerzo con los obispos en el albergue “Jesús Buen Pastor”.

15:10 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto General Cesáreo L. Berisso de Montevideo-Carrasco.

15:30 Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco hacia Buenos Aires.

16:30 Arribo al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

Bienvenida oficial

17:00 Visite el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20 Ceremonia de bienvenida en la “Casa Rosada”

17:50 Visita al Presidente de la República

18:30 Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”

Lunes, 9 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – CLAYPOLE – BUENOS AIRES

09:15 Visita a los trabajadores y clientes del “Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole”

11:30 Santa Misa en el “Monumento de los Españoles”

16:10 Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina

17:30 Encuentro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el “Palacio San Martín”

18:45 Celebración de las Vísperas con los obispos argentinos y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

19:45 Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes, 10 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES - CÓRDOBA - BUENOS AIRES

7:30 AM Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba

09:00 Llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”

10:00 Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15 Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55 Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10 Arribo al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

20:15 Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – LUJÁN – LIMA

08:00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10:00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional “Ministero Pistarini” de Buenos Aires.

14:00 Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima.

17:30 Arribo a la “Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú)”

Bienvenida oficial

18:15 Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno

18:45 Visita al Presidente de la República

19:45 Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Gran Teatro Nacional”

Jueves, 12 de noviembre de 2026

LIMA

09:30 Encuentro con los obispos de Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

10:20 Celebración del mediodía con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminarios, equipos del Sínodo y consejos pastorales en la Catedral Basílica de San Juan Apóstol y Evangelista.

11:30 Reunión sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza frente a la Catedral.

18:00 Vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios en el Estadio Monumental de Lima.

20:00 Cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Viernes, 13 de noviembre de 2026

LIMA - CHICLAYO - PIMENTEL - CHICLAYO

07:40 Salida en avión desde la “Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú)” hacia Chiclayo

09:10 Arribo a la Base Aérea de Chiclayo “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo”

10:30 Santa Misa en la explanada cerca de las “Pampas de Pimentel”

12:40 Visita privada a la capilla de San Óscar A. Romero

16:30 Reunión con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminarios, equipos del Sínodo y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

17:45 Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

19:00 Cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio “Santo Toribio de Mogrovejo”

Sábado, 14 de noviembre de 2026

CHICLAYO - SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA - ZAÑA - CHICLAYO

08:00 Rito de coronación de la Inmaculada Virgen en la Catedral de Santa María

09:10 Vuelo en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo a Santa Cruz de Succabamba

09:50 Llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succabamba.

11:00 Santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba

13:15 Salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succabamba hacia Chiclayo

14:00 Arribo a la Base Aérea de Chiclayo “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo”

17:30 Encuentro de oración con la comunidad católica con motivo de la clausura del Año Jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

Domingo, 15 de noviembre de 2026

CHICLAYO – CUSCO – PUCALLPA - LIMA

07:50 Salida en avión desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Cusco.

10:00 Llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco

10:30 Encuentro con los fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

11:45 Rezo del Ángelus en la plaza frente a la Catedral Basílica de la Asunción de la Santísima Virgen María.

13:05 Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Cusco a Pucallpa.

14:30 Arribo al Aeropuerto Internacional de Pucallpa “Capitán FAP David Abensur Rengifo”

15:00 Reunión con los misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao.

16:45 Santa Misa en la “Villa Deportiva Regional Ucayali”

19:05 Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Pucallpa hacia Lima.

20:20 Arribo a la “Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú)”

Lunes, 16 de noviembre de 2026

LIMA - CALLAO - LIMA - ROMA

08:30 Visita a los trabajadores y ciudadanos de la Casa de Recepción “ Hermanitas de los Ancianos Desamparados”

10:30 Santa Misa en la “Base Aérea de Las Palmas”

13:15 Ceremonia de despedida en la “Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú)”

13:45 Salida en avión desde la “Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú)” hacia Roma.