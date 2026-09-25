La visita del Papa será entre el 8 y 11 de noviembre.

Con motivo de la visita del Papa León XIV al país, la cual se dará entre el 8 y 11 de noviembre, el Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 será feriado en todo el territorio nacional.

Durante su estadía por Argentina, el Papa estará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, con una misa en la Basílica de Luján.

Por su parte, las autoridades confirmaron que están iniciándose gestiones para que el miércoles 11 de noviembre sea feriado a nivel local en CABA y PBA.

Analizan declarar feriado el 11 de noviembre en CABA y PBA

Si bien el lunes 9 habrá feriado a nivel nacional y los fieles podrán presenciar la misa que el Papa León XIV brindará en el Monumento de los Españoles, el miércoles 11 de noviembre también podría declararse feriado en CABA y la provincia de Buenos Aires.

En dicha fecha, el Sumo Pontífice dará una misa especial en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, para la cual se espera una presencia multitudinaria de fieles.

El Papa también visitará la provincia de Córdoba. Instagram / pontifex

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, hizo mención de los trabajos coordinados que están llevándose a cabo y se refirió a la posibilidad de un asueto extra: “Trabajaremos para que sea feriado en PBA y CABA para sea feriado el 11 de noviembre, cuando el Papa visite Luján”, mencionó.

En este aspecto, aclaró que “el Papa se trasladará por vía terrestre y eso significa que vamos a tener que cortar el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.

“La idea es que haya estacionamientos en los pueblos cercanos a Luján y que la gente vaya caminando a la Basílica”, sentenció el funcionario respecto del operativo.

La agenda del Papa León XIV en Argentina

Durante la visita a Argentina, el Papa León XIV participará de eventos protocolares, misas y otras festividades. La agenda completa desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre será:

Domingo 8 de noviembre: llegada y primeros actos en Buenos Aires

El Papa León XIV llegará a la Argentina a las 16:30, cuando arribe al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo, donde recibirá la acogida oficial. A las 17:00 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.

Luego mantendrá un encuentro con el presidente en la Casa Rosada. La jornada cerrará a las 18:30 con una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde el Papa pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre: actividades religiosas y sociales

El segundo día de la visita, con horario aún no informado, comenzará con una visita al pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con personal de la institución y personas asistidas.

A las 11:30 se realizará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, el Papa tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Al cierre de la jornada participará de las vísperas con el Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, y después compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: jornada en Córdoba

El tercer día de la visita estará dedicado a Córdoba. La partida desde Buenos Aires será a las 7:30, con llegada a las 9:00 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

A las 10:00 se celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, y luego el Papa participará de un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Por la tarde regresará a Buenos Aires, donde a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, en la que también dará un discurso.

Miércoles 11 de noviembre: despedida y regreso a Roma

El último día de la visita, con horario no informado, incluirá una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A las 10:00 se realizará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La despedida oficial será a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, desde donde el Papa partirá a las 14:00 con destino a Lima, Perú.