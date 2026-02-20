Los beneficiarios de las asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán una asignación extra de cara al comienzo del ciclo lectivo. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico que se cobra por única vez en el año para acompañar a todos los niños y adolescentes en el inicio del calendario escolar. Año a año, la entidad a cargo de la seguridad social otorga esta asistencia a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) con el objetivo de acompañar a las familias en los gastos del inicio del ciclo lectivo. Con los valores actualizados para 2026, el beneficio alcanza los $ 85.000 por cada hijo, una suma que busca aliviar el impacto económico de la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos. Ahora, el organismo informó el monto actualizado por hijo para este año, las condiciones vigentes y los plazos clave para cobrar el beneficio. Cabe señalar que, entre los requisitos obligatorios, figura la presentación del certificado de alumno regular. Una vez presentado el trámite con ese documento, se contabilizan 60 días hasta el cobro de la prestación. ANSES suele realizar una liquidación masiva entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. Quienes presenten el Certificado Escolar con posterioridad no pierden el derecho, aunque el pago se acredita una vez aprobado el trámite. El pago está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares cuyos hijos cumplan con las condiciones de edad y escolaridad exigidas. Estas son: El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio en ciclos lectivos anteriores. Se realiza a través de Mi ANSES: Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago. En el caso de los titulares de la AUH, no presentar el Certificado Escolar puede provocar la pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual o inconvenientes en la continuidad de la asignación, si no se acredita la escolaridad. Por ese motivo, ANSES recomienda realizar el trámite lo antes posible. Para cobrar la Ayuda Escolar 2026, el Certificado Escolar debe presentarse antes del 31 de diciembre. Si no se cumple con ese plazo, el pago no se efectiviza, incluso si el menor cumple con todos los requisitos.