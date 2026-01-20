ANSES aplicó un cambio clave en el SUAF para todos los beneficiarios: qué se modifica desde ahora

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que se adelantará el calendario de pagos de febrero de 2026 para un grupo de jubilados y pensionados. Además, se les acreditará un incremento en los haberes, de acuerdo a la vigente Ley de Movilidad.

Las fechas de pago iniciarán el 9 de febrero para quienes perciben haberes mínimos y se extenderán hacia finales de mes para quienes reciben montos superiores, siguiendo el orden según terminación del DNI.

Se les adelantará el pago a los que cobran la mínima y tienen DNI terminado en 8 y 9, ya que el haber se acreditará el 20 de febrero, debido al feriado de Carnaval, mientras que en el mes de enero fue entre el 21 y el 22.

Calendario de pagos de febrero 2026 para jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Este adelanto del cronograma de pagos de ANSES fue anticipado por el presidente Javier Milei, quien manifestó que los jubilados y pensionados podrán organizar de esta forma con mayor previsibilidad sus ingresos este mes y no verse afectados por los feriados.

Fechas de cobro para jubilados

Aumento de jubilaciones y pensiones en febrero 2026

Además del adelanto de cobros, febrero traerá un aumento en los haberes previsionales, resultado de la fórmula de movilidad basada en la inflación.

Según el índice de precios de diciembre de 2025, la actualización prevista es aproximadamente del 2,8%, que impactará en todos los beneficios pagados por ANSES.

Nuevos montos de febrero 2026:

Jubilación mínima: de $ 349.299,32 a $ 359.079,70 (sin bono).

Con el bono extraordinario de $ 70.000, la jubilación mínima puede alcanzar los $ 429.079,70 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 287.263,76 (+ bono posible).

Pensiones no contributivas por invalidez o vejez: $ 251.355,79 (+ bono).

Es importante destacar que el bono extraordinario de $ 70.000 seguirá vigente para las prestaciones de quienes perciban la mínima, lo que permite reforzar el ingreso mensual de quienes cobran haberes más bajos.