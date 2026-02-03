En esta noticia Vencimientos

En los próximos días llegará una misión del FMI para evaluar el cumplimiento del programa firmado en abril del año pasado.

La misión del FMI para lo que será la segunda revisión (luego de que se movieran los plazos y se revisaran a la baja las metas) se espera que llegue en la primera quincena de febrero.

El Gobierno quedó lejos la meta de reservas, ya que, a diciembre, las mismas debían estar en - u$s 3500 millones. La entidad monetaria quedó a u$s 10.000 millones del objetivo.

Sin embargo, se espera que tengan un nuevo visto bueno. Los elogios de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, celebró las compras de reservas realizada desde enero que ya suman más de u$s 1100 millones. Las estimaciones del oficialismo indican que el Central alcanzará a comprar entre u$s 10.000 millones y u$s 17.000 millones este año.

Esto, más el cumplimiento de objetivos como el superávit fiscal, la aprobación del Presupuesto y el envío de la reforma laboral al Congreso dejan bien posicionado al Gobierno para hacerse con la aprobación de la segunda revisión y los u$s 1000 millones que se le vinculan.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se pagó el equivalente a u$s 833 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) al Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, reveló que lo hizo a través de comprarle al Tesoro estadounidense los DEG.

“Tenemos que pagar los intereses al FMI. Al Fondo no se le paga con dólares, sino con su propia moneda que se llaman DEG. Si fuera con dólares, le pagaríamos en dólares, como es en DEG, hay que comprarlos. Se los compramos al vendedor, que es el Tesoro de Estados Unidos. Es una operación común de cada vez que le pagamos al Fondo”, dijo Caputo.

Además, subrayó que se trata de una operación de cancelación de deuda, ya que se pagan los intereses al FMI y que la otra operación se hizo con recursos del Tesoro.

Por último, consultado sobre si los DEG se pagaron con dólares al Tesoro estadounidense, el ministro dijo: “Claro, al Tesoro de Estados Unidos le compramos los DEG y con eso le cancelamos al Fondo, no hay ninguna ayuda de nada. Estados Unidos tiene sobrante de DEG y los vende”.

En el año, los vencimientos con el FMI suman u$s 4437 millones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras que los desembolsos en el año sumen u$s 2000 millones. Por eso es que en 2026 ya serán pagos netos al FMI.

El Tesoro usó parte de sus depósitos en pesos, que superaban los $ 2 billones, para comprar los dólares. Desde el Ministerio de Economía no confirmaron a este medio si lo hizo mediante compras al Banco Central, pero fuentes del mercado aseguran que sería lo más probable.

La venta de los DEG se realizó a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro estadounidense. Este Fondo cuenta con divisas y DEG para mantener activos en divisas estadounidenses o dar financiamiento a Gobiernos extranjeros. El Fondo de Estabilización contaba a diciembre con tenencias por 127.000 millones de DEG. En los últimos seis años, este Fondo solo concretó cuatro ventas de DEG, dos de las cuales fueron a Argentina.

Todas las operaciones deben contar con la aprobación del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que ha elogiado en varias oportunidades el programa de Caputo e incluso ha destacado que la asistencia que Estados Unidos le dio a Argentina se tradujo en “decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.

Una operación similar se realizó en octubre, cuando Argentina debía pagar u$s 872 millones al FMI. En ese entonces, se usaron los pesos para comprar los DEG en el marco del swap vigente con Estados Unidos por u$s 20.000 millones.

La expectativa del mercado también se centra en la rápida cancelación de la compra. Es que con la aprobación de la revisión que se realizará este mes, el Gobierno puede hacerse de u$s 1000 millones en DEG. Con los mismos, podría cancelar la operatoria para poder hacerse de los dólares nuevamente.

Es que además, los vencimientos se mantienen. A fines de este mes habrá otro vencimiento de BOPREAL por u$s 990 millones, mientras que en el resto del año los pasivos trepan a casi u$s 16.000 millones.

Los vencimientos se dan en un marco de baja del riesgo país, que ayudaría a presionar sobre la tasa de colocar deuda en el exterior. Sin embargo, Caputo ratificó también que no buscará salir a los mercados de deuda.