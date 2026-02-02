En esta noticia <b>Apagón estadístico</b>

La sorpresiva salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC desató una tormenta política y puso en la mira las mediciones del organismo, particularmente la inflación a pocos días que se conozca el dato de enero bajo la nueva forma de medición.

Un análisis técnico advierte que la inflación acumulada sería casi 40 puntos superior a la informada y que la recuperación de la actividad económica está “inflada” por cambios estadísticos.

Aunque oficialmente se anunció como un cierre de ciclo ante el recambio metodológico previsto para 2026, un informe elaborado por CEPA revela que el organismo atraviesa una “crisis de confiabilidad” marcada por el d esfinanciamiento, el desacople de indicadores clave y una “contabilidad creativa” para sostener la narrativa de recuperación económica.

Entre los principales puntos de controversia, el documento apunta al Índice de Precios al Consumidor (IPC) al señalar que el INDEC mantiene una estructura de gastos desactualizada que no capta el impacto real de los aumentos tarifarios en Vivienda y Transporte.

Si se utilizaran los ponderadores actualizados (basados en la encuesta de hogares 2017/18 exigida por el FMI), la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 sería del 288,2%, frente a 249,5% con la metodología vigente.

Las mayores diferencias se concentran en febrero y abril de 2024 (Vivienda y Transporte). La relevancia de esta brecha fue señalada incluso por el FMI, que exige la actualización de la metodología.

Esta brecha de casi 39 puntos porcentuales sugiere que la pérdida de poder adquisitivo ha sido significativamente mayor a la admitida por el Palacio de Hacienda.

Actividad económica ¿un espejismo?

El informe también pone la lupa sobre el EMAE (actividad económica), cuya reciente mejora fue el pilar del discurso oficial de “fin de la recesión”. Sin embargo, el análisis técnico muestra que el repunte de septiembre de 2025 fue “artificial”:

Impuestos por sobre producción: Casi 2 de los 5 puntos de crecimiento se explicaron por el rubro “Impuestos netos de subsidios”, que alcanzó una incidencia récord del 23% tras los recortes presupuestarios, inflando el número final sin que haya más producción real.

Efecto Financiero: El crecimiento se concentró en la intermediación financiera (spread de tasas), un sector que se sobredimensiona en contextos de tensión cambiaria.

La economía real, estancada: Al depurar estos componentes, el nivel de actividad de finales de 2025 se ubica exactamente en los mismos niveles de noviembre de 2023, anulando la idea de una recuperación genuina.

Apagón estadístico

Otro de los puntos de conflicto es el salario de los trabajadores no registrados, que según el INDEC creció un 27,2% real hasta mayo de 2025, desacoplándose de forma inusual del resto de la economía.

El informe explica que este “salto” no es una mejora de ingresos, sino un cambio metodológico en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que ahora capta mejor planes sociales (Tarjeta Alimentar, Progresar), haciéndolos pasar por ingresos laborales. Esto, sumado a una Canasta Básica que subestima el peso de los servicios (la comida hoy pesa un 45% del total, un valor anacrónico), ha generado una subestimación sistemática de la tasa de pobreza.

En el caso de las estadísticas de turismo, señala que se discontinuaron la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera tras la decisión de la Secretaría de Turismo de no renovar el convenio de financiamiento con INDEC, sumándose a la baja de la encuesta de turismo interno en 2024.

Esto ocurre en un contexto adverso: en octubre, ingresaron al país 5,9% menos de turistas extranjeros mientras las salidas crecieron 10,8%, lo que generó un déficit turístico de u$s 365 millones. En este escenario, desde la asunción del gobierno se perdieron 450 empresas hoteleras y 7.257 empleos registrados (SRT), precisó CEPA.