Ayer, el Banco Central compró u$s 39 millones en el mercado de cambios. Arrancó febrero con embolsos, tras un enero en el que abosrbió u$s 1158 millones, por debajo de los u$s 1600 millones que había comprado en el mismo mes de 2025 y de los u$s 3200 millones de 2024. Las reservas se ubicaron en u$s 45.109 millones, por encima el cierre de mes, pese a que debería haber impactado el pago de u$s 854 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) que se hizo en la jornada.

El Gobierno utilizó Derechos Especiales de Giro (DEGs) que, según el ministro de Economía, Luis Caputo, le compró a Estados Unidos. La operación generó mucha polémica en el mercado ya que se hablaba de que se trató de una nueva activación del swap con ese país. Sin embargo, el funcionario salió a desmentirlo y dijo que no fue un préstamo, si no que se trató de una operación habitual de mercado.

En ese caso, la operación tiene impacto en las reservas dado que se trata de una salida de dólares. “Pagamos u$s 800 millones por el equivalente en DEGs. Impacta por los dólares que salieron, pero, al mismo tiempo, reduce deuda con FMI”, apuntó Sebastián Marill, director regional de Latam Advisors, a este medio. Los dólares que le vendió el BCRA serían parte de los u$s 1000 millones restantes del repo que el Gobierno acordó hace unas semanas por u$s 3000 millones, de los cuales utilizó unos u$s 2000 millones apenas. El analista señaló que no se trata de un préstamo, en línea con lo que dijo Caputo, pero algunas voces en la City consideran que no está del todo claro ese punto.

“Al FMI se le paga en DEGs, pero, si el país no los tiene, ellos son los que se ocupan de la conversión. Consultan entre los países quién quiere vender o comprar, según el caso. Si nadie quiere operar, EEUU tiene la obligación ultima de operar”, detalló el economista Christian Buteler a El Cronista sobre cómo funciona la operatoria.

“Suponemos q con los pesos el Gobierno le compró los dolares al BCRA y luego usó esos dólares para pagarle al FMI”, apuntó Sebastián Menescaldi, economista y codirector de Eco Go. En los próximos días, posiblemente se sepa qué fue lo que realmente sucedió, aunque el Gobierno no da demasiada información al respecto.