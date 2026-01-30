El Gobierno delinea el cronograma de las próximas semanas y va en busca de cinco victorias
El lunes comienza a correr el reloj de la nueva etapa legislativa y el oficialismo acelera las negociaciones. Los frentes que amenaza abrir la oposición y las negociaciones de Santilli que se pondrán a prueba
El BCRA viene con un rally de compras sostenido. En enero compró unos u$s 1158 millones y, aunque por la valuación del oro las reservas llegaron a superar los u$s 46.000 millones, en el cierre del mes cayeron.