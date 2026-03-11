En el marco de la Argentina Week en Nueva York, la provincia de Mendoza desplegó una agenda intensa para atraer inversiones y posicionarse como un nodo financiero para el desarrollo de la minería en Sudamérica. Parte de esa estrategia incluyó reuniones con grandes compañías mineras, bancos de inversión y fondos especializados, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Según explicó el CEO de Impulsa, Sebastián Piña, la agenda comenzó en Toronto, uno de los centros financieros más importantes del mundo para el financiamiento de proyectos mineros. Allí mantuvieron encuentros con empresas como First Quantum Minerals y Teck Resources, además de reuniones con fondos de inversión y entidades financieras, entre ellas Orion Resource Partners y Canadian Imperial Bank of Commerce. “La agenda fue bastante agitada y eso también habla del apetito que hay por Mendoza”, señaló Piña en diálogo con El Cronista. El objetivo central de la estrategia es acercar el sector minero mendocino al mercado de capitales. Actualmente, la mayor parte del financiamiento para la exploración minera se concentra en plazas como la Toronto Stock Exchange y en Australia, donde existe una fuerte especialización en este tipo de proyectos. En ese contexto, desde Mendoza plantean un proyecto más ambicioso: convertir a la provincia en un hub financiero regional para el financiamiento minero. En otros países, estos polos no necesariamente se ubican en las capitales nacionales. En Canadá, por ejemplo, Toronto concentra gran parte del financiamiento minero, mientras que Calgary cumple un rol similar para la industria del petróleo y el gas. “La región andina no tiene hoy un hub financiero de estas características. Nos preguntamos por qué Mendoza no podría serlo”, explicó el CEO de Impulsa Mendoza. La propuesta busca aprovechar algunas ventajas competitivas de la provincia, como su reputación internacional, el nivel educativo de su capital humano, su infraestructura para congresos y conferencias y su atractivo turístico. La iniciativa no apunta solamente al desarrollo local, sino a convertirse en un centro de financiamiento para proyectos mineros de toda la región andina, incluyendo Chile y Perú. Dentro de ese esquema se inscribe el proyecto denominado “Puente Andino”, una plataforma que busca articular a distintos actores del sector, empresas, inversores, organismos financieros y gobiernos, para desarrollar el ecosistema financiero vinculado a la minería. La iniciativa prevé la organización de conferencias especializadas en financiamiento minero y workshops en distintos puntos de la región, con el objetivo de educar e integrar a los actores del mercado de capitales y del sector productivo. Impulsa Mendoza, la empresa estatal que lleva adelante estas gestiones, funciona como una sociedad anónima cuyas acciones pertenecen a la provincia. Su objetivo es promover el desarrollo del sector minero y ejecutar la política minera provincial. La agenda continuó en Nueva York, en el marco de la Argentina Week. Allí la delegación mendocina mantuvo reuniones con ejecutivos de una de las empresas más importantes del sector, algunas de las cuales todavía la gestión decidió no hacer públicas, y participó de encuentros institucionales y financieros. El gobernador también formó parte de reuniones con grandes actores del sistema financiero internacional, incluido un encuentro en JPMorgan Chase. Además, la secretaria de Energía de la provincia, Jimena Latorre, junto con el resto de la delegación, participó en la apertura de la jornada bursátil del Nasdaq, una instancia que buscaron aprovechar para posicionar a Mendoza frente a inversores globales. La estrategia incluyó también acciones de visibilidad en espacios emblemáticos como Times Square. En paralelo, desde la provincia trabajan en el lanzamiento de una oferta pública que funcione como herramienta de financiamiento para proyectos de exploración minera en Argentina, con el objetivo de fortalecer el mercado de capitales vinculado al sector. La agenda de promoción y reuniones con inversores se extenderá hasta el viernes.