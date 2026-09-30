Reunión antes de la pausa en Rosada: los frentes que quedan abiertos mientras el Gobierno viaja a París

Por segunda vez durante la gestión de Javier Milei, el Poder Ejecutivo quedará transitoriamente en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido a la ausencia simultánea del Presidente y la vicepresidente Victoria Villarruel.

El traspaso se produjo formalmente cuando Milei salió del territorio nacional ayer a las 22 hacia Francia para participar la Argentina Week, que se desarrollará entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre en París para una agenda de promoción de inversiones y en reuniones con autoridades, empresarios y gobernadores.

Villarruel, en tanto, partió el lunes a primera hora rumbo a España, donde participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, previsto en Madrid para el 1 y 2 de octubre. La vicepresidenta viajó acompañada por cuatro senadores: el radical Maximiliano Abad, la santacruceña Natalia Gadano, el misionero del PRO, Martín Goerling Lara y la peronista Sandra Mendoza.

La situación está contemplada por la Ley 20.972 de Acefalía, que establece que, ante la ausencia simultánea del Presidente y el vicepresidente, la jefatura del Estado queda a cargo, en primer término, del presidente provisional del Senado de manera transitoria.

Según el cronograma previsto, el senador de San Luis permanecerá a cargo durante unas 84 horas, desde la salida de Milei hasta el regreso del Presidente el sábado 3 de octubre . Durante ese período continuará con su actividad en Buenos Aires.

No será la primera vez que el dirigente puntano ocupe el lugar de Milei. Ya había quedado al frente del Ejecutivo en diciembre de 2025, cuando el Presidente viajó a Noruega y Villarruel se trasladó también a España. En aquella oportunidad, Abdala estuvo al frente del Poder Ejecutivo durante un período breve.

El senador puntano consiguió mantener la Presidencia Provisional del Senado después de una negociación política que atravesó la renovación de la Cámara alta y que volvió a poner en juego el control de uno de los cargos centrales de la línea sucesoria.

En la sesión preparatoria de febrero, Abdala fue reelecto para continuar al frente del Senado durante un nuevo período parlamentario tras haber asumido en ese lugar en diciembre del 2023, cuando comenzó la gestión de Milei. En ese momento, el bloque contaba con solo 7 senadores libertarios .

Para sostenerse en el cargo tuvo que reunir los votos de La Libertad Avanza y sus aliados, en un momento en donde las filas libertarias se habían ampliado tras la elección de medio término. La continuidad del senador había sido discutida durante las semanas previas a aquella sesión, dado los nuevos ingresos de alta confianza del oficialismo en el Senado como la de la senadora Nadia Márquez, cercana a los primos Menem.

En particular, también se lo acusaba a Abdala de mantener una buena relación con Villarruel y, por ende, algunos veían que el oficialismo debía tener a otro perfil frente al cargo. No obstante, le terminó jugando a favor, ya que los nuevos senadores del bloque descartaron asumir en un lugar que requiere de constante diálogo con la vice ya que iba a terminar en cruces y encontronazos.

El dirigente nació en San Luis y es contador público. Antes de llegar al Congreso tuvo actividad política y empresarial en su provincia y pasó por distintos espacios partidarios. Fue diputado provincial, ocupó la Secretaría de Turismo de San Luis y tuvo un paso por el PRO antes de incorporarse a La Libertad Avanza.

El viaje de la fórmula presidencial también dejará en Buenos Aires a algunos pocos funcionarios con agenda oficial durante esos días. Entre ellos, la más activa será la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, una de las únicas integrantes del Gabinete que mantendrá agenda en el país mientras buena parte de la primera línea del Gobierno acompaña al Presidente en Europa.

El jueves 1 de octubre, Monteoliva participará del panel de apertura del 38° Encuentro Nacional e Internacional de Ministerios Públicos Fiscales del Sistema Penal, en Rosario. El encuentro tendrá como eje la articulación entre los ministerios públicos y las fuerzas de seguridad para la investigación y persecución del delito.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad (Prensa Presidencia)

La ministra volverá a tener actividad el viernes 2, esta vez en la Ciudad de Buenos Aires. A las 12 participará del cierre conjunto del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (CAFFoPP) y del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE), espacios de articulación federal destinados a la formación, profesionalización y coordinación de los sistemas policiales y penitenciarios.

También permanecerá en el país Patricia Bullrich, ahora senadora nacional, que el jueves a las 13 participará del 62° Coloquio de IDEA, en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.