El Gobierno de Javier Milei oficializó el pago del bono extraordinario previsional de hasta $ 70.000 para jubilados y pensionados de la ANSES. Lo hizo mediante el Decreto 213/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Así, el refuerzo se hará efectivo durante abril de 2026 y apunta a compensar el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. La medida alcanza a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la ANSES —jubilaciones y pensiones bajo la Ley 24.241, regímenes nacionales anteriores y ex-cajas transferidas a la Nación—, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más. El bono se abonará en su totalidad a quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo garantizado. Para aquellos que superen ese umbral, el refuerzo será el monto necesario para alcanzar la suma del bono más el haber mínimo, sin exceder los $ 70.000. Con una inflación del 2,9%, el haber mínimo jubilatorio quedará en $ 380.286,25 en abril. Al sumar el bono, el ingreso total llegará a $ 450.286,25. Los beneficiarios de la PUAM —que equivale al 80% de la mínima— cobrarán $ 304.243,19 de haber base y un total de $ 378.314,27 con el bono. Las pensiones no contributivas por invalidez y vejez se fijarán en $ 266.170,81, y con el refuerzo ascenderán a $ 340.289,48. La pensión para madres de siete hijos o más, equiparada a la jubilación mínima, alcanzará $454.359 con el bono incorporado. La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de abril para jubilados y pensionados. De tal modo, la ANSES emitirá los pagos conforme al siguiente esquema: