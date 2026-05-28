Airfryer impecable: el truco con agua caliente y percarbonato que elimina grasa y olores en 15 minutos

El truco fácil y rápido para limpiar la airfryer y dejarla como nueva sin que se arruine

La freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina, pero también en uno de los más difíciles de limpiar. La acumulación de grasa y olores persistentes suelen transformarse en un problema frecuente. Frente a esto, el ingeniero químico Diego Fernández compartió un método casero que promete dejar la Airfryer “como nueva” en apenas 15 minutos.

A través de un video publicado en Instagram, el especialista mostró cómo utilizar percarbonato de sodio y agua muy caliente para remover la suciedad adherida sin necesidad de refregar ni usar productos agresivos. Según explicó, la mezcla genera una reacción que ayuda a desprender la grasa acumulada en la canasta y otras superficies del aparato.

El paso a paso para limpiar la Airfryer

Fernández recomendó colocar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en la base de la canasta, sin sacar la rejilla, para que el producto actúe sobre toda la superficie. Luego, se debe agregar agua casi en ebullición hasta cubrir la zona con grasa.

Al entrar en contacto con el agua caliente, el compuesto produce una efervescencia que facilita el desprendimiento de la suciedad. “Limpiar la olla freidora cuando está así, llena de grasa, es lo más fácil del mundo”, aseguró el ingeniero en el video.

Fernández recomendó colocar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en la base de la canasta

Cómo actúa el percarbonato sobre la grasa y los olores

La mezcla debe dejarse actuar durante unos 15 minutos. Durante ese tiempo, el agua comienza a oscurecerse a medida que la grasa se despega de las paredes y de la rejilla de la freidora.

Mientras espera, Fernández aconsejó aprovechar para limpiar la parte exterior del electrodoméstico con un paño y un desengrasante suave, evitando siempre que entren líquidos o residuos en el sistema de ventilación.

Qué diferencia hay entre el percarbonato y el bicarbonato

El especialista aclaró que el percarbonato de sodio no es lo mismo que el bicarbonato. Según explicó, este producto libera oxígeno activo cuando entra en contacto con agua caliente, lo que permite descomponer la grasa de forma más eficaz.

Además de funcionar como desengrasante, también ayuda a eliminar olores persistentes dentro de la Airfryer. Una vez terminado el proceso, solo queda vaciar el agua sucia, enjuagar bien las piezas y dejar secar antes de volver a utilizar el aparato.

Las recomendaciones para usar el producto de forma segura

Fernández remarcó que el percarbonato debe manipularse con cuidado y recomendó evitar el contacto con mucosas o zonas sensibles. También sugirió mantener el producto fuera del alcance de los niños y almacenarlo en un lugar seco.

Con ingredientes simples y un procedimiento rápido, el método se volvió viral entre quienes buscan mantener la Airfryer limpia sin esfuerzo y prolongar la vida útil de uno de los electrodomésticos más usados del hogar.