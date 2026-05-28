El titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Francisco de Santibañes, fue designado presidente de CEPAS, la red de centros de pensamiento de las Américas.

A partir de su nombramiento, Buenos Aires se convirtió en la sede de la próxima conferencia anual de la red, prevista para mayo de 2027, una instancia de debate sobre los principales desafíos hemisféricos y globales.

“En un escenario internacional cada vez más competitivo y fragmentado, es fundamental que el Consejo fortalezca los vínculos entre América Latina y los principales espacios de reflexión estratégica del mundo, y que promueva el diálogo, la cooperación y una mayor presencia argentina en los debates globales”, explicó de Santibañes, recién llegado del último encuentro anual de CEPAS en Río de Janeiro.

El Presidente del CARI participó, además en la reunión anual del Council of Councils, organizada por el Council on Foreign Relations en Washington D.C., donde integró el panel de cierre sobre el reordenamiento del sistema internacional. El CARI es el único miembro argentino también en ese foro, que reúne a los principales centros de pensamiento del mundo.

“Esa participación refleja el rol que queremos seguir cumpliendo: estar presentes en los debates que definen la agenda global”, afirmó de Santibañes.

CEPAS reúne a ocho instituciones de las Américas y Europa: el CARI, el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), el Atlantic Council, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES UC), Fedesarrollo, el Real Instituto Elcano, México Evalúa y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

El CARI es una institución privada, apartidaria y sin fines de lucro dedicada al estudio y la difusión de los temas de política exterior y relaciones internacionales que afectan a la Argentina y al mundo.