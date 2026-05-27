La cotización deldólar este miércoles, 27 de mayo de 2026 llegó a 3623.19 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,26%.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -1.83% y en el último año acumula una variación de -7.25%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos diez días, el dólar subió dos jornadas, cayó cuatro, repuntó una y volvió a caer tres, cerrando con tendencia claramente negativa y sin días estables.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 10.93%, es menor que la volatilidad anual del 12.97%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días. Esta alza sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría impactar en las decisiones económicas recientes.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3623.1899 pesos colombianos, es de 362318.99 pesos; comprar 200 dólares cuesta 724637.98 pesos y 500 dólares, 1811594.95 pesos.