Es oficial | ANSES confirmó el calendario de pagos para septiembre de 2025: cuándo cobro según mi DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de todas sus prestaciones para septiembre 2025.

El ajuste del 1,9% responde al índice de inflación de julio, tal como lo establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria. Además, se publicó el calendario oficial de pagos, que detalla cuándo cobra cada beneficiario según la terminación de su DNI.

¿Cuánto se cobra en septiembre 2025?

Con el aumento, la jubilación mínima pasa a ser de $ 320.277,17, mientras que la máxima alcanza los $ 2.155.162,17. También se actualizan las pensiones:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 256.221,74

$ 256.221,74 PNC (Pensión No Contributiva): $ 224.194,02

Quienes perciban menos de $ 390.377,17 recibirán un bono previsional de $ 70.000, lo que eleva los haberes a:

Jubilación mínima con bono: $ 390.277,17

$ 390.277,17 PUAM con bono: $ 326.221,74

$ 326.221,74 PNC con bono: $ 294.194,02

Las asignaciones también suben en septiembre. Estos son los nuevos valores:

Asignaciones Universales

AUH: $ 115.064,72

$ 115.064,72 AUH con discapacidad: $ 374.670,30

$ 374.670,30 Asignación por Embarazo: $ 115.064,72

Asignaciones Familiares por Hijo

IGF hasta $ 860.486: $57.535,98

IGF entre $ 860.486,01 y $ 1.261.988: $ 38.809,40

IGF entre $ 1.261.988,01 y $ 1.457.010: $ 23.472,41

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $ 860.486: $ 187.339,36

IGF entre $ 860.486,01 y $ 1.261.988: $ 132.529,29

IGF desde $ 1.261.988,01: $ 83.644,27

Asignación por Prenatal

IGF hasta $ 860.486: $ 57.535,98

IGF entre $ 860.486,01 y $ 1.261.988: $ 38.809,62

IGF entre $ 1.261.988,01 y $ 1.457.010: $ 23.472,41

IGF entre $ 1.457.010,01 y $ 4.713.884: $ 12.109,89

Asignación por Maternidad

El monto depende de la remuneración bruta de la trabajadora.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $ 67.062,91

$ 67.062,91 Adopción: $ 401.004,96

$ 401.004,96 Matrimonio: $ 100.421,34

$ 100.421,34 Cónyuge: $ 13.955,90

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: lunes 8

DNI 1: martes 9

DNI 2: miércoles 10

DNI 3: jueves 11

DNI 4: viernes 12

DNI 5: lunes 15

DNI 6: martes 16

DNI 7: miércoles 17

DNI 8: jueves 18

DNI 9: viernes 19

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: lunes 22

DNI 2 y 3: martes 23

DNI 4 y 5: miércoles 24

DNI 6 y 7: jueves 25

DNI 8 y 9: viernes 26

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Mismo cronograma que las jubilaciones mínimas de ANSES (DNI 0 al 9 del 8 al 19 de septiembre).

Asignación por Embarazo

DNI 0 al 9: del 10 al 23 de septiembre

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: miércoles 10

DNI 2 y 3: jueves 11

DNI 4 y 5: viernes 12

DNI 6 y 7: lunes 15

DNI 8 y 9: martes 16

Asignaciones de Pago Único

Todas las terminaciones: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: lunes 8

DNI 2 y 3: martes 9

DNI 4 y 5: miércoles 10

DNI 6 y 7: jueves 11

DNI 8 y 9: viernes 12

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI 0 y 1: viernes 19

DNI 2 y 3: lunes 22

DNI 4 y 5: martes 23

DNI 6 y 7: miércoles 24

DNI 8 y 9: jueves 25

Prestación por Desempleo Plan 2