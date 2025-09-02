Es oficial | ANSES confirmó el calendario de pagos para septiembre de 2025: cuándo cobro según mi DNI
La ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 y un aumento del 1,9% en todas sus prestaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores de todas sus prestaciones para septiembre 2025.
El ajuste del 1,9% responde al índice de inflación de julio, tal como lo establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria. Además, se publicó el calendario oficial de pagos, que detalla cuándo cobra cada beneficiario según la terminación de su DNI.
¿Cuánto se cobra en septiembre 2025?
Con el aumento, la jubilación mínima pasa a ser de $ 320.277,17, mientras que la máxima alcanza los $ 2.155.162,17. También se actualizan las pensiones:
ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados, pensionados y AUH
Asignaciones de Pago Único ANSES suben en septiembre: montos y requisitos para acceder
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 256.221,74
- PNC (Pensión No Contributiva): $ 224.194,02
Quienes perciban menos de $ 390.377,17 recibirán un bono previsional de $ 70.000, lo que eleva los haberes a:
- Jubilación mínima con bono: $ 390.277,17
- PUAM con bono: $ 326.221,74
- PNC con bono: $ 294.194,02
Las asignaciones también suben en septiembre. Estos son los nuevos valores:
Asignaciones Universales
- AUH: $ 115.064,72
- AUH con discapacidad: $ 374.670,30
- Asignación por Embarazo: $ 115.064,72
Asignaciones Familiares por Hijo
- IGF hasta $ 860.486: $57.535,98
- IGF entre $ 860.486,01 y $ 1.261.988: $ 38.809,40
- IGF entre $ 1.261.988,01 y $ 1.457.010: $ 23.472,41
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $ 860.486: $ 187.339,36
- IGF entre $ 860.486,01 y $ 1.261.988: $ 132.529,29
- IGF desde $ 1.261.988,01: $ 83.644,27
Asignación por Prenatal
- IGF hasta $ 860.486: $ 57.535,98
- IGF entre $ 860.486,01 y $ 1.261.988: $ 38.809,62
- IGF entre $ 1.261.988,01 y $ 1.457.010: $ 23.472,41
- IGF entre $ 1.457.010,01 y $ 4.713.884: $ 12.109,89
Asignación por Maternidad
El monto depende de la remuneración bruta de la trabajadora.
Créditos para ANSES: cómo pedir hasta $ 50.000.000 en 72 cuotas fijas
Confirmado | ANSES suspenderá la AUH a este grupo de titulares en septiembre 2025
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $ 67.062,91
- Adopción: $ 401.004,96
- Matrimonio: $ 100.421,34
- Cónyuge: $ 13.955,90
Calendario de pagos ANSES septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI 0: lunes 8
- DNI 1: martes 9
- DNI 2: miércoles 10
- DNI 3: jueves 11
- DNI 4: viernes 12
- DNI 5: lunes 15
- DNI 6: martes 16
- DNI 7: miércoles 17
- DNI 8: jueves 18
- DNI 9: viernes 19
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: lunes 22
- DNI 2 y 3: martes 23
- DNI 4 y 5: miércoles 24
- DNI 6 y 7: jueves 25
- DNI 8 y 9: viernes 26
AUH y Asignación Familiar por Hijo
Mismo cronograma que las jubilaciones mínimas de ANSES (DNI 0 al 9 del 8 al 19 de septiembre).
Asignación por Embarazo
- DNI 0 al 9: del 10 al 23 de septiembre
Prenatal y Maternidad
- DNI 0 y 1: miércoles 10
- DNI 2 y 3: jueves 11
- DNI 4 y 5: viernes 12
- DNI 6 y 7: lunes 15
- DNI 8 y 9: martes 16
Asignaciones de Pago Único
- Todas las terminaciones: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI 0 y 1: lunes 8
- DNI 2 y 3: martes 9
- DNI 4 y 5: miércoles 10
- DNI 6 y 7: jueves 11
- DNI 8 y 9: viernes 12
ANSES modificó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran jubilados, pensionados y AUH
La noticia más esperada de ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados en septiembre
Asignaciones Familiares de PNC
- Todas las terminaciones: del 8 de septiembre al 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI 0 y 1: viernes 19
- DNI 2 y 3: lunes 22
- DNI 4 y 5: martes 23
- DNI 6 y 7: miércoles 24
- DNI 8 y 9: jueves 25
Prestación por Desempleo Plan 2
- Todas las terminaciones: del 3 de septiembre al 10 de octubre
Las más leídas de Economía y Política
Cambian los cajeros automáticos: a partir de septiembre solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo
Destacadas de hoy
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Hasta las elecciones, vencen $ 21 billones y el BCRA puede apretar más el torniquete monetario
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios