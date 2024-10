Presupuesto y los pedidos de los empresarios: "Necesitamos continuidad"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los ministros que pasó por Mar del Plata en el marco del 60° Coloquio de IDEA para brindar una charla exclusiva ante casi 120 empresarios en el piso 11 del Hotel Sheraton, recinto donde se desarrolló el foro. Allí fue donde aprovechó para conversar sobre la estrategia del Gobierno nacional para promover inversiones privadas.

"Nuestro objetivo es establecer la libertad como principio fundamental, generando confianza a través de la responsabilidad gubernamental y el compromiso del sector privado para crear empleo. En este marco, con la creación del RIGI, logramos implementar un régimen de garantía para grandes inversiones, crucial para contrarrestar el escepticismo hacia nuestro país", dijo Francos.

Ante un grupo reducido de periodistas, entre ellos El Cronista, el ministro coordinador reflexionó sobre las sensaciones del círculo rojo congregado en la ciudad balnearia. " Hay optimismo para invertir ", enfatizó Francos.

- ¿Los empresarios buscan que el gobierno dé alguna muestra de certidumbre más para poder alentar inversiones?

- No creo que estén pidiendo alguna cosa en particular. Sí que hay una sensación de sí esto va a continuar o no en el tiempo. Nuestra decisión es hacerlo.

- ¿Y cómo puede hacerlo el Gobierno?

-Necesitamos no solo mostrar convicción en las medidas sino certeza de continuidad. Eso lo ayuda la demostración de tener una posición en el Congreso que nos permitan vetar las leyes que nos van a restar en el plano fiscal eso se ayuda.

- ¿No pone en riesgo que se pueda avanzar con la flexibilización de las leyes de veto y DNU, incluso con parte del apoyo del PRO?

- Yo no creo que exista una posición en nuestros aliados de Gobierno que vaya a modificar la legislación de DNU. Mi sensación es que eso no va a pasar. Al menos eso es lo que yo converso con los legisladores. Tendremos que ver qué pasa cuando se trate.

- Pero algo a lo que están prestando atención

- Absolutamente

- Vinculado al ámbito legislativo, ¿el Gobierno busca que el Presupuesto 2025 se aprueba en alguna fecha en particular?

- Es muy difícil de estimar cuándo puede lograrse aquello. Pero sin dudas que el Gobierno envió un presupuesto con las intenciones de que se apruebe. Aun así, no nos vamos a preocupar si no se consigue aprobar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Trascendidos a los que tuvo acceso a El Cronista dan cuenta de que una de las inquietudes transmitidas a Francos por parte de los empresarios en Mar del Plata tuvo que ver con la capacidad del Gobierno de sostener su poder de bloqueo ante los proyectos opositores.

Asimismo, también estaba entre las dudas la reforma de la ley de DNU, que tiene curso en la Cámara de Diputados y las comisiones están obligadas a dictaminar el 30 de octubre. Aunque hay 16 proyectos (algunos del PRO), todos buscan agilizar los trámites para rechazar ese tipo de decretos.

Francos se mostró confiable en que podrán conseguir el número necesario para poder vetar cualquier tipo de proyecto que prospere, afirmando que el bloque amarillo no tendrá diásporas y se abroquelarán con el oficialismo .

Empresarios que estuvieron en la charla también dijeron a El Cronista que una de las dudas que se le acercaron al ministro coordinador fue sobre cuándo podría darse una posible salida del cepo . Francos se limitó a responder con los dichos de Luis Caputo en su exposición del pasado miércoles.

"Como dijo el ministro de Economía ayer: cuando vayan confluyendo las distintas valuaciones del dólar, se van eliminando las dificultades de ingreso y egreso de divisas. Lo que el ministro quiso decir es que, capaz que no hay un momento determinado para decir 'eliminamos el cepo', sino que se va a ir produciendo de a poco, porque la confluencia va generando eso", explicó Francos más tarde.