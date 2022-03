En pleno acampe piquetero por planes sociales, el Gobierno se puso firme: "No habrá nuevos ingresos"

"Es un proyecto que al Gobierno le parece muy interesante y que avala", aseguró la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti , al referirse al proyecto de ley que impulsa un blanqueo para saldar la deuda con el FMI. confirmó que habrá un bono para jubilados, aseguró que este año "no habrá faltante de gas" y ratificó que "no habrá nuevos ingresos" a los programas de asistencia, en medio de los cortes que se producen en la avenida 9 de Julio por parte de agrupaciones piqueteras.

Asimismo, la funcionaria se refirió a la vandalización de la estatua de la vicepresidenta, Cristina Kirchner y aseguró que el presidente Alberto Fernández "ordenó la investigación más exhaustiva".

Jubilados ANSES: confirman el pago de un bono extra, ¿para quiénes y desde cuándo se cobra?

Mapa de piquetes en la 9 de Julio hoy: qué calles están cortadas y cuándo se levanta el acampe

A propósito de los cortes en la Avenida 9 de Julio, Cerruti afirmó hoy que el Ministerio de Desarrollo Social "sigue trabajando" para transformar los planes sociales en empleo formal y ratificó que "no habrá nuevos ingresos" a los programas de asistencia.

Sobre los llamados del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para diseñar políticas de Estado con la oposición, Cerruti destacó que fue un llamado acordado con el presidente. "Tenemos que pasar a un círculo virtuoso de construcción de políticas de Estado conjuntas".

Acuerdo por la Ley de Alquileres: Diputados redactará una nueva ley en 30 días hábiles

Bono para jubilados y faltante de gas

" Va a haber un bono para jubilados , lo están trabajando Fernanda Raverta, titular de la Anses, con Martín Guzmán, ministro de Economía", confirmó la funcionaria. Y comentó que será anunciado "en las próximas horas".

"Los detalles se están trabajando en estos momentos", sentención. "No me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo la implementación", remarcó.

"Esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más", insistió, respecto al anuncio oficial de la suma que recibirán los jubilados.



A propósito de los posibles faltantes de gas , la funcionaria dejó en claro que la Argentina tendrá que importar "menos que los años anteriores, porque tiene mayor provisión de gas y esto tiene que ver con el crecimiento, en los últimos años, a la explotación de gas en Vaca Muerta".

Gas: la industria gestionará con Matías Kulfas eventuales faltantes

Crisis energética: peligra el abastecimiento de gas y electricidad por la falta de reservas

En este sentido, la portavoz de Presidencia anticipó que la semana que viene habrá novedades a raíz de las negociaciones que están llevando adelante el secretario de Energía, Darío Martínez, junto con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, "para que no sea una preocupación el gas en este invierno" .

A propósito de si hay o no faltantes de gasoil, Cerruti respondió que "el Gobierno entiende que no hay en este momento, todavía, faltante". Y remarcó que la Secretaría de Energía está trabajando para que "no haya faltante".

Fuga de bienes

Al ser consultada sobre la letra chica del proyecto de ley impulsado por el bloque de senadores del Frente de Todos que busca crear un fondo a partir de bienes fugados en el exterior para destinarlo al pago de la deuda con el FMI, Cerruti dejó en claro que es una iniciativa que se está debatiendo en la Cámara alta. "Aguardamos a ver qué es lo que se decide allí", dijo.

Blanqueo para el FMI: para JxC es "una invitación nacional a un plan de delación"

Blanqueos en la Argentina: cuántos hubo de Alfonsín a Alberto y cómo le fue a cada uno

"Es un proyecto que al Gobierno le parece muy interesante y que avala y que fue conversado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner", se explayó Cerruti.

La estatua de CFK

" No nos parece casual que sea contra una mujer, contra una mujer peronista ", remarcó la vocera al referirse a la vandalización de la estatua de la vicepresidenta en Río Gallegos. Aseguró que las mujeres peronistas "han sido blanco de ensañamiento de la derecha".

"No solo repudiamos y el Presidente ordenó la investigación más exhaustiva de todo esto", e instó a que desde los medios de comunicación y las redes sociales no se construya esta estigmatización, persecución y violencia simbólica "que después termina siendo real".

"Nos preocupa, al Presidente le preocupa" esta "escalada" y reclamó la construcción de "una agenda que comunicación pública que no difunda mensajes de odio".

Salarios versus inflación

"Hay un retraso de los salarios con respecto a la inflación", reconoció Cerruti luego de que ayer el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijera que, aún con la inflación actual, "no veo problemas de salario" .

La portavoz de Presidencia argumentó que "las negociaciones paritarias que se están llevando adelante, en la mayoría de los casos, se está acordando una suba de salario en los mismos términos en los que se dio la suba de la inflación y en ese sentido, acompaña".

Planteado esto, Cerruti acotó que el bono de los jubilados busca que "no se retrase la jubilación, tal como el Gobierno se comprometió, respecto de la inflación".

Paritarias 2022: Claudio Moroni dijo cómo seguirán las negociaciones de los salarios

El objetivo del Gobierno "es que los trabajadores puedan tener una vida digna", remató.